Nuevos programas provinciales para infancias y adolescencias

Patricia Chialvo, a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, recibió al intendente Luis Castellano y a Alejandro Burgos, coordinador de Desarrollo Humano, para abordar un problema que en la actualidad representa uno de los factores claves a la hora de prevención en seguridad. Se notificó a Chialvo sobre las acciones que se están llevando a cabo desde el área de Desarrollo Humano del municipio, como también se le solicitó el apoyo de su secretaría.Al respecto, Chialvo se comprometió a ejecutar, a través de Jorgelina Donatti, responsable de su cartera en Rafaela, una serie de programas provinciales que aún no fueron implementados en esta ciudad.Finalizado el encuentro, el intendente comentó: “Desde el Estado municipal hemos tomado la decisión -y fue una decisión consensuada con las instituciones que conforman el Consejo Consultivo- de llevar adelante una profunda intervención en lo que respecta a la promoción y protección en los derechos de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a sectores con mayor vulnerabilidad social. Y en ese sentido ya hemos armado una Unidad Ejecutora para vincular todas las acciones que se llevan adelante desde las distintas áreas del municipio”.Con relación a dicha Unidad Ejecutora Municipal de Políticas de Infancias y Juventudes, fue creada recientemente, a fin de asegurar la coordinación de trabajos técnicos específicos dedicado a esta temática.“Este es un tema prioritario en nuestra agenda porque es clave en materia de prevención en seguridad. Si nosotros llegamos antes que los niños y adolescentes sean tentados de caer en la droga o la delincuencia, nos anticipamos a los problemas de inseguridad que tenemos hoy, de tan compleja resolución”, aseguró Castellano. Y agregó: “Si no atendemos las primeras etapas de los niños y niñas que viven situaciones muy adversas, muchas de ellas verdaderamente violentas, estamos dejándolos librados a caer en lugares muy difíciles de salir”.Asimismo, remarcó: “En cuanto a los adolescentes, deben tener un proyecto de vida, saber que un futuro mejor que el presente que tienen, les espera. Y que es posible si no los dejamos solos. En eso estamos trabajando fuertemente. Y eso es justamente prevención en seguridad; un trabajo profundamente social y humanitario de un área muy compleja, la cual estuvo, en los últimos años, totalmente desaparecida, con una debilidad incomprensible por parte de la Provincia, un abandono absoluto en un área totalmente desdibujada. Hoy podemos decir que el respaldo que tenemos está garantizado”.Por otro lado, cabe mencionar que se está llevando adelante la programación y ejecución para los primeros días de marzo, del “Segundo Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio”, organizado por la Municipalidad de Rafaela, y del cual participan todas las instituciones que trabajan en la ciudad vinculadas a la temática en forma directa o indirecta.Por último, el intendente destacó que la labor con infancias y adolescencias es un parte fundamental de las acciones concretas que se están llevando a cabo desde el municipio en materia de prevención en seguridad. Esta se complementa con el trabajo articulado desde la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad, donde intervienen, entre otros agentes, la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo, la Policía de Acción Táctica, la Policía de la URV, Gendarmería Nacional, la Brigada Antidrogas, la Policía Vial, ejecutando operativos conjuntos e intensivos que tienen lugar en toda la ciudad.