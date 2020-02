Unión se presenta en Corrientes

Unión de Sunchales visitará hoy a Boca Unidos de Corrientes en uno de los juegos correspondientes a la 19ª fecha de la Zona A del Torneo Federal A de Fútbol. Para el conjunto sunchalense será un juego crucial en sus aspiraciones de meterse en el Hexagonal final por el ascenso. Los correntinos son rivales directos en esa pelea.El encuentro se disputará en el estadio Leoncio Benítez, a las 20hs y con arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.Los dirigidos por Marcelo Milanese vienen de igualar 1 a 1 con Douglas Haig y dicho empate lo colocó en el puesto 11 de la tabla, quedando a cuatro puntos del pelotón que pelea por meterse en la próxima instancia del certamen.Para el juego de hoy el DT de Unión se verá obligado a realizar al menos una modificación tras la suspensión, por límite de amarillas, de Franco Semino. En su lugar ingresaría a la formación inicial Lucas Pruzzo.De esta forma el 11 sería con: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Pruzzo; Diego Meza, Nicolás Guzmán, Mateo Castellano y Matías Valdivia; Germán Rodríguez Rojas y Matías Zbrun.Por el lado del conjunto correntino, que viene de perder 1-0 con Crucero del Norte, la posible alineación titular que pondría en cancha Claudio Marini sería con: Jorge Carranza; Rolando Ricardone, Matías Sarulyte y Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Fabro, Diego Sánchez Paredes y Raúl Benítez; Gabriel Morales; Antonio Medina y Renzo Reynaga.Atlético Güemes 2 vs Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 0, Sp. Las Parejas 3 vs Central Norte 0.17:30hs Defensores de Pronunciamiento vs Gimnasia Entre Ríos (Nahuel Viñas), 17:30hs Douglas Haig vs Sportivo Belgrano (Sergio Testa), 17:45hs San Martín de Formosa vs Juventud Unida de Gualeguaychú (Luis Lobo Medina), 19:30hs Chaco For Ever vs Crucero del Norte (Nelson Bejas), 20hs Boca Unidos vs Unión de Sunchales (Maximiliano Mascheroni). Libre: Sarmiento de Resistencia.