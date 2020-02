Atlético no pudo con Carreras ni con Tigre, perdió 2-0 en Victoria

Que Atlético de Rafaela fue perjudicado en su visita a Tigre en Victoria, a nadie le caben dudas. La ‘Crema’ tenía una salida riesgosa y se volvió con las manos vacías, y muchas preocupaciones, tras su derrota en 2-0 ante el ‘Matador’. Las ‘alertas’ por la actuación del árbitro: José Carreras, que perjudicó notoriamente al elenco rafaelino. Primero, en expulsar a Lucas Blondel a los 20 minutos de partido, tras una segunda amarilla que no fue para tal. A los 35, también del primer período, una clara mano de Larrondo en su propia área que no vio. Lo cual hubiera sido penal para Atlético.

Así y todo, el conjunto de Walter Otta intentó, pero se le hizo imposible y se volvió de su primera salida del 2020 sin nada. El encuentro se jugó en el estadio José Dellagiovanna, correspondiente a la fecha 17 de la zona B de la Primera Nacional.

Emanuel Dening, de penal (31m PT) y el interminable Carlos Luna, a los 27m del segundo, marcaron los goles del "Matador".

Con la victoria, el equipo de Néstor Gorosito llegó a los 25 puntos y quedó a tres de Riestra, que hasta aquí ocupa el último lugar de clasificación al Reducido por un ascenso a la Superliga.

La "Crema" se quedó con 24 y fue superado por Tigre en las posiciones. En la próxima fecha el elenco albiceleste estará recibiendo y buscando la recuperación, a Defensores de Belgrano, encuentro que irá el viernes 21 a las 20 hs.

Párrafo aparte para la labor del árbitro José Carreras, que estuvo benévolo para el local (no amonestó a Dening y hubo un planchado de Larrondo que ameritaba expulsión), que además omitió un claro penal para Atlético en el primer tiempo (mano en la barrera tras un tiro libre). Por si fuera poco, el penal que le cobró a Tigre pareció no serlo y expulsó a Otta por protestar el planchazo de Larrondo.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Jorge Ortíz, Sebastián Prediger, Diego Morales (79m E. Díaz) y Juan Cavallaro (75m Villarruel); Marcelo Larrondo (71m Luna) y Emanuel Dening. Suplentes: Marco Wolff, Pérez Acuña, Ezequiel Rodríguez, Agustín Cardozo. DT: Néstor Gorosito.



Atlético de Rafaela: Nahuel Pezzini; Alexis Niz (74m Copetti), Stéfano Brundo, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Renso Pérez, Romero y Junior Mendieta; Leonardo Acosta (65m Stracqualursi) e Ijiel Protti (80m Bonansea). Suplentes: Matías Tagliamonte, Maximiliano Paredes, Franco Racca, Joaquín Quinteros. DT: Walter Otta.



Gol en el primer tiempo: 30m de penal Emanuel Dening (T).

Gol en el segundo tiempo: 27m Carlos Luna (T).

Incidencias: Expulsado: 20m PT Lucas Blondel (AR), por doble amonestación

Amarillas: Gerardo Alcoba (T); Lucas Blondel, Emiliano Romero (AR).



Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: José Carreras.

Asistentes: Mariano Rossetti y Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.