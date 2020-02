Le ampliarán la imputación a los 8 rugbiers detenidos

BUENOS AIRES, 16 (NA). Durante esta semana la Justicia ampliará la imputación a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, mientras que el juez de la causa decidirá si les otorga o no la prisión domiciliaria solicitada por la defensa. .Los ocho jóvenes acusados por el crimen serán citados por la Justicia, para una audiencia en la que se les dará a conocer la nueva imputación de homicidio agravado por premeditación y alevosía, y en la que podrán ampliar su declaración indagatoria.El pasado vienes, David Mancinelli -juez de Garantías- confirmó la prisión preventiva para los ocho rugbiers que permanecen detenidos luego del pedido de la fiscal Verónica Zamboni, y sumó la figura de alevosía a la calificación.¿LA DOMICILIARIA?En tanto, el magistrado será quien resolverá el pedido del abogado Hugo Tomei, que representa a los acusados y solicitó para ellos prisión domiciliaria.En el fallo del viernes, Mancinelli indicó que abrirá otro expediente para analizar si hace lugar o no al pedido de morigeración de la prisión preventiva que hizo la defensa.Por su parte, en la jornada de ayer Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a la familia de la víctima, aseguró que "no hay pedido oficial de los imputados, ni de su defensor de un posible trasladado" a otra cárcel.A OTRA CARCELEn declaraciones a radio Mitre, el letrado dijo que "no hay nada oficial sobre posibles traslados a ningún penal bonaerense de parte de los imputados ni pedidos de la defensa. Ahora, mi opinión sobre eso que ellos deberían ir a un penal común. El juez todavía no resolvió nada sobre posible lugar de alojamiento para ellos".UNA MARCHAMientra tanto, para el próximo martes -cuando se cumpla un mes del crimen del joven- Graciela Sosa, madre de Fernando, convocó a una marcha a partir de la hora 18:00 en el Congreso, para pedir justicia por su hijo.