Parasite se convertirá en mini serie

El éxito de Parasite parece no querer terminar. Luego de haber ganado el premio mayor del cine -el Oscar- como mejor película -sumados a los galardones a mejor director, mejor película internacional y mejor guión original- la película coreana de Bong Joon-ho desembarca en la televisión, anunció Teleshow..En un formato de miniserie, Parásitos llegaría este año a la señal HBO con la participación de Adam Mckay (Succession) como productor ejecutivo de esta miniserie, y el propio Joon-ho como guionista. El rumor que comenzó a rodar justo después de la histórica la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood vinculó al actor Mark Ruffalo con esta historia.Sin confirmación oficial por parte de HBO, el actor que interpretó a Hulk en la franquicia de Avengers del universo Marvel, se sumaría a la serie de Parasite. Hasta ahora no se sabe si el elenco original formaría parte de este proyecto, ni tampoco si la historia se contará en inglés o en coreano. Lo que sí sabemos es que esta serie extendida de la película tendría una duración de casi seis horas (divididas en capítulos), ya que Bong se encargó de asegurar que en las dos horas del filme original le quedaron muchas historias por contar.¿Por qué Mun Gwang (Lee Jung Eun), la anterior ama de casa de los Park, llega lastimada en su rostro esa noche de lluvia a la casa, cuando la película da un vuelco? ¿Por qué esta mujer estaba al tanto del búnker de la casa y qué relación tenía con el arquitecto de la mansión? Estos fueron algunos de los interrogantes que el director marcó como puntos relevantes que merecen ser contados en un nueva historia extendida.“Tuve varias ideas que se fueron acumulando cuando comencé a escribir el guión -contó Bong Joon-Ho, el hombre del momento, en una entrevista con el sitio The Wrap-. Simplemente, no podía incluirlas todas en el tiempo de ejecución de una película de dos horas (en rigor, 132 minutos), por lo que quedaron almacenadas todas en mi iPad. Mi objetivo con esta miniserie es crear una película de seis horas de duración“.Aunque la serie de Parasite se encuentra en una etapa de desarrollo y desde la señal no confirman el elenco todavía, Ruffalo estaría pisando cada vez más fuerte para formar parte del elenco. Y si bien tampoco está confirmada la fecha, se rumorea que se estrenaría recién el próximo año.¿Será el nuevo éxito de HBO luego de muchos años de cosechar sucesos como Game of Thrones, Chernobyl o Euphoria?