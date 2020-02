Enero fue el peor registro desde 2008

A nivel nacional, enero comenzó en baja para los patentamientos de autos que cayeron 25,6% en forma interanual, según informó la asociación de concesionarios ACARA. Se trata del peor número en 16 años. La cantidad de vehículos patentados durante enero ascendió a 44.717 unidades, un 109% más que el nivel alcanzado en diciembre pasado, mes en el que se habían registrados 21.346, pero 25,6% menos en la comparación interanual, ya que en enero de 2019 se habían patentado 60.108. Estas cifras permitirían proyectar un año de 342.240 unidades, respecto de las 460.000 de 2019, lo que «afectaría la recaudación tributaria en 1.166 millones de dólares», advirtió ACARA. Hay que remontarse a 16 años atrás para encontrar una cifra menor, cuando se patentaron 30.919 0km. En 2005, el número había llegado a 51.026 vehículos. De esta manera, se mantiene la tendencia negativa de la demanda que acompañó todo el 2019, con el agravante de que este mal comienzo hace presumir que el 2020 se encamina a ser peor.En cuanto a Rafaela, la realidad es más o menos similar, ya que según los registros de patentamientos que ofrece la Municipalidad están siendo negativos en los últimos años. Por ejemplo, en enero 2020 se patentaron 309 vehículos nuevos a diferencia de los 370 de enero del año pasado, aunque mejoró un poco en relación al último mes del 2019, donde apenas se registraron la venta de 190 0KM. Igual, la tendencia continuó siendo negativa entre el acumulado del 2018 con el 2019, mientras que hubo un marcado crecimiento en la venta de usados o transferencias ante los elevados costos y aumentos de un 0KM. No obstante, enero pasado ha sido el peor registro de ventas desde el 2008 en adelante, que es lo que viene registrando el municipio local en su página web.Con respecto a esta complicada realidad del sector, Jorge Maina, secretario general de SMATA Rafaela (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) se mostró preocupado ante una consulta de LA OPINION. "Son momentos muy difíciles los que está atravesando el sector, no solamente desde enero, ya que las ventas que estaban previstas fueron muy inferiores. Esto viene en picada desde hace ya 4 años, no solamente en la industria nacional a la que Macri destruyó totalmente, sino particularmente en la industria automotriz, donde hemos leído en medios nacionales que la capacidad instalada con la que está trabajando en estos momentos supera apenas el 20%. Esto nos da la pauta de que estamos pasando uno de los peores momentos de la historia de la industria. Y en cuanto al panorama futuro, ante este cambio de gobierno, nos da cierta esperanza a pesar de que estamos atravesando momentos muy difíciles. Lo que si rescato de esto es tanto la responsabilidad de los trabajadores como de los empresarios para por lo menos, en el ámbito de la seccional, mantener las fuentes de trabajo, donde tuvimos muchas variaciones en ese sentido más allá de este momento tan difícil donde hay pocas ventas, poco trabajo. El esfuerzo en conjunto de trabajadores y empresarios hace que hasta ahora no tengamos que lamentar males mayores. No pasa lo mismo en el ámbito nacional donde ya se perdieron más de 100.000 fuentes de trabajo despidos, despidos voluntarios más las suspensiones que se vienen llevando a cabo desde hace más de un año. Estamos esperanzados en que esto cambie, se revierta y que la industria automotriz, una de las que más fuentes de trabajo genera, pueda recuperarse y que estemos todos tranquilos".Respecto a la situación de las concesionarias de nuestra ciudad en en particular, Maina destacó que "estamos en contacto permanente con todas las concesionarias de Rafaela. En este sentido, este jueves por la noche tuvimos una reunión con las comisiones directivas y con los delegados tratando este tema, algo que lo hacemos periódicamente. En este sentido, no se ven mejoras, al contrario, hay mucha preocupación con los trabajadores y con lo que venimos hablando, porque hay muy poca rentabilidad y ventas y lo que si hay que reconocer, y que a esto habrá que corregirlo, es el precio de los autos 0KM principalmente, donde hoy en día es imposible prácticamente acceder a uno de ellos. Es todo un tema que viene complicándose desde hace 4 años".Sobre las pocas ventas que se han registrado en los últimos meses, Maina sostuvo que "en estos últimos tiempos, algunos utilitarios y camionetas, fundamentalmente para el sector rural, es lo que más se ha vendido. Ha repuntado un poquito la venta de los usados porque la gente no llega a los 0KM, pero esto no alcanza, ya que es muy poco. Las concesionarias están teniendo serios problemas en estos momentos con el mantenimiento del plantel profesional por eso, reitero y valoro el esfuerzo que están haciendo para que esto no pase a mayores. La venta de algunos modelos importados no son solución ni mucho menos, ya que las pocas ventas que se dieron fueron a partir de algunos planes de ahorros que salieron de las concesionarias junto con las fábricas, resignando rentabilidad".Por último, Maina se mostró un tanto optimista también en relación a las expectativas para este año. "El gremio está preocupado y ocupado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que con el gobierno de Macri fue imposible poder entablar alguna conversación como para tratar de revertir esta situación porque no le interesaba que la industria funcione a nivel general. Si bien se están proyectos a nivel nacional, hace poco se le presentó al presidente Fernández un proyecto 2020 donde se habla de la posibilidad de una reactivación con todas las partes involucradas de la industria automotriz. Eso, lógicamente, llevará su tiempo".El uso de la capacidad instalada de la industria llegó al 56,9% en diciembre de 2019, un nivel apenas superior al registrado en el mismo mes del año pasado. En ese marco, la industria sufrió una nueva caída y tiene casi el 80% de sus instalaciones ociosas. Esto implica que el 43,1% de la maquinaria industrial aún se encuentra ociosa, un nivel que alcanzó su máximo el año pasado en enero, cuando llegó al 43,8%. Según el Indec, el rubro más castigado por la crisis continúa siendo el automotriz, que apenas utilizó el diciembre el 21,1% de la capacidad instalada, registro inferior al de diciembre de 2018 (25,6%).