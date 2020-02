Debuta la alcoholemia cero en Santa Fe

Quienes salgan a disfrutar en Santa Fe deberán tener en cuenta que desde la madrugada de hoy comenzará a regir la nueva legislación que impone cero consumo de alcohol al volante. Es decir que quienes beban tendrán que optar por un medio de transporte alternativo al automóvil o designar a un conductor que no ingiera nada de alcohol.La nueva ordenanza (N° 12.643) sancionada en agosto por el Concejo y reglamentada este año por el Ejecutivo —que entra en vigencia el 16 de febrero— busca concientizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol al volante y evitar así incidentes de tránsito que muchas veces terminan con heridos o muertos.Para tratar de cambiar esta triste realidad, lo que hizo el Legislativo local fue modificar un artículo del Reglamento General de Tránsito, estableciendo que “se entenderá que una persona se encuentra en estado de intoxicación alcohólica cuando la medición alcoholimétrica detecte presencia de alcohol en sangre, cualquiera sea su concentración por litro. Si resulta positiva esa medición (sin importar los valores que arroje), se considerará como alcoholemia peligrosa”. En síntesis: no habrá más tolerancia sobre los conductores que manejen con “algo” de alcohol en sangre.Para fijar el valor de una multa se utiliza una fórmula sobre el valor promedio de tres tipos de naftas, denominada Unidad Fija (UF). En la actualidad una UF tiene un costo de 28,59 pesos. La norma dice que el conductor “que circule con una alcoholemia desde 0,3 gramos/l hasta 0.7 gr/l por litro de sangre, será sancionado con multa de 190 UF a 630 UF y/o inhabilitación de hasta 180 días”.Para ponerlo en números, el conductor que sea detectado con una alcoholemia de 0,3 gr/l a 0,7 gr/l por litro de sangre, será sancionado con multas que van desde los $ 5.400 de mínima a los $ 18.000 de máxima. Al costo de la multa final la determina el Juez de Faltas. Si el valor de la alcoholemia da entre 0.8 gr/l a 1.3 gr/l por litro de sangre, el conductor “será sancionado con una multa de 630 a 1200 UF y/o inhabilitación de hasta 210 días”. Aquí, la sanción económica trepa desde los $ 18.000 (mínima) hasta los $ 34.000 (máxima).Y quien conduzca con una alcoholemia superior a 1.3 gr/l por litro de sangre, recibirá una sanción pecuniaria de 1200 a 1900 UF y/o inhabilitación de hasta 240 días: así, la multa irá de los $ 48.000 y los $ 54.000 (mínima y máxima, respectivamente). “También deberá realizar durante una semana los cursos de capacitación en educación vial que el Departamento de Licencia de Conducir estime conveniente”.¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir desde el momento del consumo de alcohol hasta que se metabolice y un control de cero? “Entre 3 y 4 horas, máximo 5, el alcohol ha sido metabolizado”, respondió Carlos Mastandrea, bioquímico y responsable del área de toxicología del laboratorio del hospital Cullen de Santa Fe.“De todos modos, hay que tener en cuenta que esta capacidad metabólica varía con muchísimos factores: la edad, el peso, el sexo (porque en la mujer, como tiene mayor distribución grasa, cambia la distribución del alcohol en el organismo), la raza (la europea tiene mayor capacidad que las amarillas). “Es difícil establecer un valor promedio de esa capacidad metabólica en las personas”, explicó el especialista.El alcohol al volante no sólo mata a quien conduce. También involucra a los acompañantes, que muchas veces son niños. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte y secuelas en niños y jóvenes, según advirtió días atrás la Sociedad Argentina de Pediatría. En el Hospital de Niños “Orlando Alassia” se atienden “un promedio de dos consultas diarias por accidentes de tránsito”, de las cuales, “el 50 por ciento precisa más de un día de internación y el 10 por ciento es derivado a Terapia Intensiva, según informa el diario El Litoral, y se le realizan cirugías mayores y quedan con secuelas severas”, advirtió el pediatra Lucas Navarro (MP 4.133)”. Cabe aclarar que no todos estos casos son producto del consumo de alcohol de parte de los conductores.