Oesquer y las sensaciones del primer encuentro

Tras las primera reunión de la mesa paritaria docente que se realizó el pasado viernes, pasadas las 11, en la capital provincial, el sabor es a poco tal como se preveía, teniendo en cuenta que por lo general siempre en los primeros encuentros se abordan generalidades.“Un poco es lo que se esperaba, es decir no hubo resoluciones, se hablaron cuestiones generales, sobre todo con un gobierno que recién empieza y en donde debíamos de algún modo tener este primer contacto”, señaló el delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, al regresar de Santa Fe.Oesquer explicó que se conformaron tres comisiones, la del salario, la de trabajo en donde se analizan temas vinculados a la infraestructura, creación de cargos y una comisión pedagógica.“Ahora deberá trabajarse en cada una de las comisiones ya que se pasó a un cuarto intermedio para el próximo 20, donde allí sí habrá cosas más concretas que después podremos bajar a las bases que serán las que decidan qué hacemos”, dijo el dirigente.Al ser consultado por si hoy apareció entre los temas, la cláusula gatillo y la determinación de la administración provincial de eliminarla tal como lo alienta el gobierno nacional, Oesquer subrayó que no habló de manera directa, aunque sí se sabe la intención del gobierno de Omar Perotti. “Lo que sí se dejó en claro es que con la cláusula tampoco se le ganó a la inflación pero fue una ayuda, ahora habrá que ver cómo se ejecutarán las actualizaciones según los índices de inflación, tal como pretenden de aquí en más, porque nosotros vamos a seguir luchando para no perder poder adquisitivo”.Como todos los años se inician las negociaciones contrarreloj, sabiendo la fecha del comienzo del ciclo lectivo y jugando al límite con pocas posibilidades de lograr acuerdos en caso de que las propuestas estén muy distantes. La historia vuelve a repetirse y esto por ahora tiene final abierto.