Solo 10% de las compañías está tomando decisiones óptimas de inversión y de adopción de tecnología

Sólo el 10% de las empresas está tomando decisiones óptimas de inversión y de adopción de la tecnología y obteniendo el valor completo de esas inversiones. Esta es una de las conclusiones del último estudio de Accenture, “Your Legacy or Your Legend A CEO’s Guide to Getting the Most Out of New Technologies”, en el que se analiza la adopción de tecnologías maduras y emergentes como la inteligencia artificial (IA), la nube, blockchain y la realidad extendida y que ha sido presentado esta semana durante la celebración de la cumbre anual del Foro Económico Mundial de Davos.Los resultados del estudio muestran que, si bien la mayoría de los CEO expresan una gran confianza en la efectividad de los actuales sistemas de tecnología de la información (IT) de sus empresas, la mayoría están encontrando dificultades a la hora de alcanzar los niveles de innovación adecuados para impulsar su crecimiento e ingresos.Al adoptar nuevas tecnologías de forma más agresiva y romper las barreras para escalar de forma efectiva la innovación en sus compañías, estas empresas líderes están multiplicando por más de dos la tasa de crecimiento de los ingresos.Además, el estudio establece que el 80% de los CEO creen que cuentan con las tecnologías adecuadas para innovar a escala, y el 70% afirman conocer muy bien las inversiones de su compañía en innovación."La mayoría de las empresas están jugándose un crecimiento significativo de los ingresos futuros debido a la brecha entre el valor potencial y el valor conseguido con sus inversiones en tecnología", ha apuntado Paul Daugherty, director de tecnología e innovación de Accenture. "Nuestro informe ofrece a los CEO una nueva hoja de ruta para ayudarles arealizar inversiones estratégicas que reduzcan esta brecha de logros en innovación e impulsen un mayor crecimiento".Las rutas (PATHS) de los líderes Accenture ha identificado, a través del estudio, cinco factores clave o rutas (PATHS en inglés) que distinguen a este 10% de empresas:El punto hasta el que las empresas aplican nuevas tecnologías para hacer evolucionar los procesos de negocio en toda la empresa. Un ejemplo es el uso de la nube y la inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficacia de múltiples procesos de negocio en lugar de trabajar en silos.Asegurar que los sistemas de IT pueden adaptarse y responder a las condiciones cambiantes del mercado con acciones como el desacoplamiento de los sistemas heredados y el uso de los servicios en la nube como catalizadores de la innovación.Crear una secuencia y hojas de ruta apropiadas para la implementación de nueva tecnología. Esto se logra identificando las tecnologías esenciales y priorizando la adopción en función del impacto en toda la empresa.- Trabajadores humano + máquinas: Utilizar tecnologías para ampliar las capacidades de los empleados, haciendo el trabajo más atractivo a la vez que se obtienen mejoras en la eficiencia. Esto permitiría ofrecer capacitación tecnológica aumentada, personalizada y experimental para trabajar con las tecnologías del futuro.Alinear activamente la estrategia de negocio y la estrategia de IT y combinar las inversiones en tecnología para aprovechar mejor las oportunidades. "Aquellas compañías que no están construyendo activamente sistemas ajustados a toda la empresa que estén totalmente optimizados para todas las tecnologías de rápida maduraciónles costará ponerse al día, y se les afectará negativamente en su rendimiento financiero", ha indicado James Wilson, managing director de Tecnología de la Información e Investigación Empresarial de Accenture.LA INVESTIGACION“Your Legacy or Your Legend? A CEO’s Guide to Getting the Most Out of New Technologies” se basa en una encuesta realizada a más de 8.300 empresas en 20 sectores y de 20 países diferentes, diseñada para ayudar a las empresas a comprender y cerrar la brecha de logros de innovación, que se define como la diferencia entre el valor potencial y el logrado en las inversiones en tecnología. El estudio puntuó a las empresas en tres dimensiones importantes: adopción de tecnología, profundidad de la adopción tecnológica y preparación organizativa y cultural.El informe se basa en el estudio de Accenture, “Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems,” publicado en octubre de 2019, que también se basa en la misma investigación. Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones.