"Constructiva" reunión entre Guzmán y la misión del FMI

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió ayer en el Palacio de Hacienda a la delegación del FMI, en el marco de los primeros pasos para renegociar la deuda con el organismo por unos US$ 44.000 millones. La delegación está integrada por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y por Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina.La misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires dijo haber mantenido reuniones "muy cordiales, constructivas y colaborativas" con varios funcionarios argentinos, ya que también se vio con los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni; y Desarrollo Social, Daniel Arroyo.El Fondo hizo trascender que esa reuniones permitieron "tener un mejor y más detallado entendimiento del programa económico y las prioridades del gobierno argentino".El Fondo debe renegociar el préstamo de US$ 56.300 millones que otorgó al gobierno de Macri, de los que se desembolsaron US$ 44.000 millones.En un comunicado, la cartera de Economía informó que "el encuentro, que se desarrolló en un clima constructivo, forma parte de la ronda de consultas que los técnicos del organismo llevan adelante en el país para intercambiar opiniones con los funcionarios argentinos sobre el programa de sostenibilidad de la deuda".La misión del FMI arribó a Buenos Aires el miércoles pasado y permanecerá en la Argentina hasta el próximo 19 de febrero, con el objetivo de interiorizarse sobre la actual situación económica y social del país y la marcha del programa económico que lleva adelante el Gobierno. Del diálogo participó también el representante del Cono Sur ante el directorio del organismo, Sergio Chodos.NO HAY MARGENPARA EL AJUSTEEl ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó ayer que en la reunión que mantuvo con enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) les trasmitió que "no hay margen de ajuste en la Argentina" por la "crítica" situación económica y social."No hay margen para un ajuste en la Argentina. La situación es muy crítica. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, recorro permanentemente los lugares donde se entrega la Tarjeta Alimentaria y hablo con las madres, que me dicen `Dejamos de tomar leche y pasamos al mate cocido´. Estamos re contra complicados", enfatizó el funcionario nacional.En una entrevista con radio Rivadavia, Arroyo afirmó que de parte del Fondo Monetario Internacional "hubo comprensión"."Fue una reunión informativa. Entiendo que hubo comprensión de la situación", consideró el ministro de Desarrollo Social, que detalló que los integrantes de la misión del FMI pidieron un encuentro con él para interiorizarse sobre las políticas del área. Según relató, "en la reunión hubo dos temas: la situación social y luego el tema de la Tarjeta Alimentaria"."Claramente en la Argentina no hay espacio para más ajuste, hay una situación de crisis bien profunda y muy complicada. Las familias de verdad están en menos diez. Tenemos que hacer lo básico y es que coman bien, por eso, la Tarjeta Alimentaria", subrayó Arroyo, que se entrevistó con un grupo de técnicos del Fondo, encabezados por la vicedirectora del organismo para la región, Julie Kozack, y el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu.Sobre el encuentro con los enviado de la entidad internacional, el funcionario señaló: "Lo mío fue (hablar) exclusivamente de lo social. Ellos pidieron tener una reunión conmigo por las políticas sociales de la Argentina y yo todo lo que hice fue concentrarme en ese tema. Lo que describí es lo que cuento permanentemente, una situación crítica". "En los comedores se pasó del pan a la torta frita, viene bajando mes a mes el consumo de leche, estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos", agregó Arroyo.