Advierten que siguen los aumentos en alimentos

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Tras las fuertes subas registradas en enero que llegaron hasta casi 15%, los alimentos y artículos de primera necesidad habrían registrado un incremento de casi 2% en las primeras dos semanas de febrero, según una medición privada.En enero, pese a la retracción general que tuvieron los precios según la medición del INDEC y que marcaron una desaceleración, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 4,7%y en algunos casos puntuales como el kilo de azúcar, la carne picada y la papa crecieron más del 13%."El sistema de Precios Cuidados está funcionando", consideró el presidente Alberto Fernández y destacó: "Estamos haciendo un esfuerzo por extenderlo a más puntos de ventas, pero está funcionado el sistema".Además, afirmó que "los intendentes de Gran Buenos Aires han hecho un enorme trabajo controlando", pero reconoció que no está "conforme" porque quisiera "más productos y más comercios", y dijo que "es una lucha de toda la Argentina".Al respecto, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, dijo que el incremento verificado en enero tuvo dos motivaciones: la decisión de no prorrogar la rebaja del IVA en alimentos y la finalización del programa Precios Cuidados, que luego se repuso pero con ajustes.En declaraciones a NA, el dirigente indicó que las primeras mediciones de esa entidad arrojan un alza del 1,9% en 38 productos que son medidos desde hace años por la entidad que conduce.Acerca de las expectativas inflacionarias, indicó que en gran medida dependerá de lo que pueda ocurrir con las tarifas de servicios básicos y de combustibles, que hasta el primero de marzo están congeladas.Por su parte, el titular del IARAF, Nadín Argañaraz, alertó sobre una posible "inflación reprimida", toda vez que la desaceleración de enero fue producto del dólar estable y los precios controlados."Por segundo mes la inflación fue inferior a noviembre y uno se pregunta si comenzó un proceso de desaceleración que es complejo, poco probable y significativo", remarcó el economista en declaraciones radiales.Añadió que si el dólar estable y los precios controlados "no es consistente con el resto de la economía, el dólar se escapa y suben los precios, que es lo que pasa en el país con la inflación reprimida"."Hoy hay circulando 200 mil millones de pesos más que hace 3 meses. Siempre en Argentina ocurre que a fines de febrero, principios de marzo, todos demandamos menos pesos. Queremos tener menos pesos en el bolsillo y el gran interrogante es cómo se van a acomodar esos que son fruto de la emisión de pesos del Banco Central", indicó.