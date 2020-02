Ceres: el Concejo Municipal resolvió el acatamiento a la conciliación obligatoria

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) destacó la labor del Concejo Municipal de la ciudad de Ceres, que como integrante del Gobierno de la ciudad, acató la conciliación obligatoria, y con anterioridad dictó una Ordenanza de Emergencia Social que impide el despido de personal municipal con cualquier característica de contratación.Como se sabe, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, "despidió en forma ilegal y arbitraria a 27 mujeres trabajadoras y a 17 empleados de esa Municipalidad", planteó la FESTRAM que preside Claudio Leoni. El sindicato local, acompañado por la Federación "inició medidas de fuerza y movilización en reclamo de la incorporación de 44 trabajadores y trabajadoras de planta permanente, cesanteados por la Intendenta Dupouy"."Cuando la tensión social fue tomando mayores dimensiones, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la que fue acatada por el Sindicato, mientras la Intendenta aún no participó de ninguna reunión y no cumplió con los alcances de la resolución ministerial. Mientras daba el ausente en la búsqueda de soluciones al conflicto, Dupouy, anunciaba públicamente la revisión de 20 casos, desconociendo el ámbito ministerial y más aún, generando un conflicto institucional con el Concejo Municipal de la ciudad", explicó la Festram.En el comunicado, la entidad que agrupa a los gremios municipales santafesinos dejó en claro que "espera una urgente reflexión de la Intendenta Municipal para establecer mecanismos de diálogo en los ámbitos pertinentes".Por último, subraya que "aunque la situación se agudiza en la localidad de Coronda, por el insoportable retraso salarial, Casilda y San José del Rincón fueron encontrando soluciones parciales que permitieron suspender las medidas" mientras que "ahora el conflicto de Ceres, que no es económico sino social, puede arrastrar el conflicto provincial, alimentado por la falta de convocatoria a Paritaria reclamada en el mes de enero por Festram".