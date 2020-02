“Le pedimos a Perotti que continúe con las Becas”

La diputada del FPCyS Lorena Ulieldin recordó que “durante los últimos 12 años, las juventudes tuvieron un rol fundamental en el Gobierno provincial, con un Gabinete Joven activo y acciones concretas. Hoy Santa Fe no tiene jóvenes en su gabinete, ni políticas de juventudes. Entre otras cosas, pedimos al Ejecutivo que nos informe qué pasará con las Becas de la Reforma”, expresó.La referente del departamento San Martín, junto a la diputada de la ciudad de Santa Fe, Gisel Mahmud, plantearon su preocupación en la Legislatura por la falta de programas de gestión destinados a los jóvenes y de un área en el Gobierno provincial que implemente políticas de juventudes.“En la última sesión de la Cámara, le pedimos al Ejecutivo información sobre la continuidad de las Becas de la Reforma, una política provincial que en 2019 garantizó la posibilidad de seguir estudiando en el nivel superior a 1000 jóvenes de toda la provincia. Nos preocupa que esté por comenzar el ciclo lectivo y aún no haya novedades sobre este tema”, dijo la legisladora.En este sentido expresó que “diferentes agrupaciones estudiantiles y jóvenes del departamento se acercaron a plantear la incertidumbre que genera no tener información sobre la continuidad de este beneficio. Por eso estamos solicitando una respuesta urgente por parte del área que corresponda”, indicó.“Concretamente necesitamos saber si se realizará una nueva convocatoria para este año, así como también si cambiarán aspectos de sus modalidades y si se actualizarán los montos percibidos por los beneficiarios en función a los índices de inflación”, concluyó la diputada.