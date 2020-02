La Paritaria Central va el viernes 21

El gobierno provincial convocó a los gremios de la administración central al primer encuentro de la Comisión Paritaria que se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero."Se empieza con los docentes, la semana que viene tendríamos el encuentro con los estatales, y posteriormente sería la de Salud", había adelantado el funcionario, que esta mañana notificó oficialmente a los secretarios generales de UPCN y ATE.El encuentro comenzará a las 11:00 y se desarrollará en el Ministerio de Gestión Pública, ubicado en el primer piso de la Casa Gris. Así comenzará a definirse cuál será el mecanismo que se tendrá en cuenta para actualizar los salarios durante todo 2020, luego de que tanto el gobernador como el ministro Esteban Borgonovo, confirmaran que no continuarán con la cláusula gatillo."La idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar", indicaba Borgonovo.