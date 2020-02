Prisión preventiva a los ocho rugbiers detenidos

BUENOS AIRES, 15 (NA) – El juez David Mancinelli, que interviene en el expediente por el asesinato de Fernando Báez Sosa en la ciudad balnearia de Villa Gesell, confirmó en la jornada de ayer la prisión preventiva para los ocho rugbiers que permanecen detenidos por el crimen luego del pedido de la fiscal Verónica Zamboni formulado el pasado lunes, mientras que sumó la figura de alevosía a la calificación.

De esta manera, Luciano Pertossi, de 18 años; Ayrton Viollaz, de 20; Matías Benicelli, de 20; Blas Cinalli, de 18; Máximo Thomsen, de 20; Enzo Comelli, de 19; Ciro Pertossi, de 19, y Lucas Pertossi, de 20, continuarán en la cárcel a la espera del juicio oral en su contra.



PEDIDO DE FAMILIA

DE FERNANDO

En tanto, la familia de Fernando Báez Sosa pidió que sean los diez acusados por el asesinato del joven de 19 años quienes queden detenidos con prisión preventiva, en rechazo a la liberación de Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, que no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad. Sin embargo, todavía siguen sometidos a proceso hasta que se completen elementos de prueba.

En un escrito presentado por los abogados que los patrocinan, Fernando Burlando y Fabián Améndola, los familiares solicitan que "se tenga a los diez imputados en calidad de coautores por haberse acreditado con el grado de certeza que esta etapa demanda la coautoría funcional".



"NO QUISIMOS

MATARLO..."

El pasado jueves, durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell, los acusados tenían la posibilidad de declarar pero sólo habló uno de ellos, Matías Benicelli, quien está sospechado de ser partícipe necesario del crimen, y dijo "no quisimos matarlo".

A su vez, uno de los posibles coautores del asesinato, Máximo Thomsen, habría sido el único que lloró durante la audiencia en la que el abogado defensor pidió para los ocho que se les conceda la prisión domiciliaria.



FISCAL DENUNCIADA

Por otra parte, el último jueves por la tarde se conoció que Hugo Tomei, el abogado de la defensa, denunció a la fiscal Verónica Zamboni por los delitos de privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, y solicitó que se anule una testimonial, una rueda de reconocimiento y las indagatorias.