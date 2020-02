Empate en Santa Fe

Luego de un desarrollo sumamente atractivo, Colón y Racing Club finalmente igualaron en un gol, al cabo de un trepidante encuentro disputado anoche en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la vigésima jornada de la Superliga.Matías Zaracho, a los 19 minutos del complemento, inauguró el marcador para el conjunto de Avellaneda, en tanto que el colombiano Wilson Morelo, a los 35 del mismo período, niveló las acciones para el "Sabalero".En medio de un desarrollo que los mostró con sanas intenciones de atacar, el reparto de puntos se ajusta perfectamente a dichos propósitos, ya que ambos se agredieron sin tregua durante los noventa minutos.El impulso que llevaba la visita tras la victoria en el clásico pareció hallar su prosecución en el "Cementerio de los Elefantes". Si bien la formación "blanquiceleste" no dominó el trámite tuvo la virtud de no dejarse arrear por un Colón cada vez más comprometido con el descenso y que por dicho motivo se despojo de rubores al momento de intentar comprometer a su oponente.Colón 1 - Racing 1Estadio: Colón.Árbitro: Hernán Mastrángelo.Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado; Tomás Chancalay (60m Espanza), Federico Lértora (82m Morelo), Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia (55m Aliendro); Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Matías Zaracho (Banega), Walter Montoya (68m Cvitanich), Leonel Miranda, Matías Rojas; Lisandro López (69m Barbona). DT: Sebastián Beccacece.19m. Zaracho (R), 35m. Morelo (C).La 20ª fecha continuará en la jornada de hoy con los siguientes encuentros: 17:35hs. Huracán vs Aldosivi, 19:40hs Atlético Tucumán vs Argentinos, 19:45hs Rosario Central vs Gimnasia LP, 21:50hs Talleres vs San Lorenzo.