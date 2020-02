Policía: investigarán las carpetas médicas "truchas"

En la mañana de la víspera, bajo el título "No descartan intervención a la Unidad Regional I" de Policía con sede en la ciudad de Santa Fe, LA OPINION online entre otras situaciones afines destacó que Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la Provincia, no está conforme con la prevención en dicho organismo.Además, puntualizó en el departamento La Capital sólo prestan funciones operativas el 39 por ciento de los policías.CARPETAS MEDICASEn la nota se mencionó que el ministro de Seguridad de la Provincia, reconoció que un 15 por ciento del personal está con carpetas médicas, y dijo que en la actualidad no las puede revisar, pero que hablará con el referente de la cartera de Salud al respecto.Y no todo quedó allí, dado que hizo saber que sospecha de la veracidad de las licencias médicas, y advirtió que las analizarán y habrá sanciones ejemplares para las que presenten irregularidades.LAS CONSECUENCIASY al respecto disparó "si yo engancho carpetas médicas truchas, voy a ir contra el trabajo de esos policías y de los médicos que lo permitieron".