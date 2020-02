Paritaria docente: sin definiciones, pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves

Representantes de AMSAFE, Sadop, UDA y AMET se reunieron ayer al mediodía en la Sala de Reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con funcionarios provinciales, en el marco de la primera reunión paritaria del año, que terminó pasando a cuarto intermedio hasta el próximo jueves 20 de febrero.Lo que sí se pudo confirmar tras la reunión (que tuvo mucho hermetismo por todo lo que se habló en la previa) es que tres comisiones trabajarán en torno a diversos ejes que preocupan a los docentes.Del encuentro participaron el ministro anfitrión, Roberto Sukerman; la ministra de Educación, Adriana Cantero; la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y secretaria general de los docentes públicos santafesinos (AMSAFE), Sonia Alesso; el representante del Sindicato de los Docentes de Educación Privada (Sadop) delegación Santa Fe, Pedro Bayúgar; y Martín Lucero, de la delegación Rosario de Sadop; todos con sus respectivos asesores, funcionarios y cuadros técnicos."LOS DEBATES EN LAS REUNIONES,NO EN LOS MEDIOS"Sonia Alesso, de basta experiencia en este tipo de reuniones y debates, dijo ante los medios santafesinos que “yo planteé que todos los debates se tienen que dar en el ámbito de la paritaria y no en los medios, como ha pasado en los meses anteriores con declaraciones irresponsables”, dijo la gremialista, haciendo alusión al anuncio que en su momento hizo la provincia de no pagar la cláusula gatillo.Si bien es prácticamente un hecho que la cláusula gatillo no seguirá vigente, los dirigentes sindicales sentaron su postura firme en cuanto a la recomposición salarial de sus afiliados. "No se hablaron de números, sí de criterios", dijo en primera instancia y agregó que se acordó la creación de tres comisiones de trabajo. "Una que tiene que ver con el salario, otra con las condiciones de trabajo y con la prevención en salud de los docentes; y una más vinculada al tema concurso, estabilidad, formación docente y temas pedagógicos", dijo Alesso.En tanto, apunto a la Nación: "no sabemos cuál es el criterio de Nación. Estamos discutiendo en la paritaria nacional docente. No hay un criterio en Nación y menos un criterio impuesto a las provincias". Recordó que "el decreto que se firmó reinstalando la paritaria nacional docente habla de paritarias libres", comentó.A su turno, Pedro Bayúgar, Secretario General del SADOP analizó el encuentro y dijo que “comenzamos esta nueva reunión en consonancia con la recuperación de la paritaria Nacional Docente luego de muchos años de lucha por parte de todas y todos los docentes del país”, manifestó y añadió que “en esta primera reunión no hubo ofrecimiento salarial”, dijo el dirigente gremial y continuó: “acordamos la conformación de tres comisiones que integran distintas temáticas como la de salario, cuestiones específicamente pedagógicas, carrera docente, salud y condiciones de trabajo, la cual incluye puntos específicos como la justificación de inasistencia por razones de enfermedad, ART y asignaciones familiares, entre otras que indudablemente responden a inquietudes de las y los docentes santafesinos que representamos”.PALABRA OFICIALEn relación al contexto económico general de la provincia y la Nación, el ministro de Trabajo declaró que “estamos siguiendo distintas cosas a la vez: por un lado ésta paritaria, por otro lado la paritaria nacional, y en la Legislatura santafesina la Ley de Necesidad Pública”. Tal fue el énfasis puesto a este último concepto, que el funcionario se sinceró diciendo que espera su aprobación para que “nos permitan seguir adelante con un gobierno que quiere arrancar y tiene dificultades, por lo cual necesita esa ley para cumplir con promesas de campaña y para poder tener certezas de los ingresos con los que vamos a contar”.Por otro lado, el ministro Sukerman fue consultado sobre la cláusula gatillo, mecanismo de actualización salarial que no está en los planes de la Casa Gris. El titular de la cartera laboral comentó que en caso de continuar, la misma "no se dispararía", ya que la idea es que "el salario esté por encima de la inflación". Insistió en que "lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para ganar en poder adquisitivo. Si eso es así, no se estaría hablando de disparar ninguna cláusula gatillo".En sintonía con lo que había anticipado el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, Sukerman deslizó ante la prensa la idea de no alcanzar acuerdos anuales, a los cuales los definió como "acuerdos duros". En ese sentido comentó la posibilidad de "ir hablando con el correr del tiempo, hacer acuerdos trimestrales, semestrales; como está pasando en todas las actividades. Lo deja absolutamente claro el presidente de la Nación, ministros nacionales y es lo que nosotros tratamos de replicar en la provincia de Santa Fe".Está previsto que las clases comiencen en Santa Fe el 2 de marzo. Si bien para el inicio del ciclo lectivo faltan sólo 17 días -de los cuales hábiles son sólo 9- desde todos los sectores se mostraron optimistas respecto a los plazos. En relación a si en el próximo encuentro debería existir una propuesta salarial del gobierno, la titular de AMSAFÉ apuntó: "Veremos. Tenemos todavía tiempo. Tenemos la reunión del día 20 y puede haber una reunión más sobre el fin de semana", concretó.