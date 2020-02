Equipo Argentino de Antropología Forense postulado al Nobel de la Paz

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El fundador y director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider, celebró hoy la decisión de que sean postulados al Premio Nobel de la Paz y remarcó que hacen "una parte muy pequeña de una tarea colectivo" en la búsqueda de "verdad y justicia"."Nuestro trabajo es una parte muy pequeña de una tarea colectiva de la sociedad argentina que hace 35 años está luchando por verdad y justicia. Nosotros hacemos nuestro aporte desde la ciencia", sostuvo el especialista.En diálogo con AM 750, Fondebrider destacó que "el nivel de movilización de la sociedad civil en Argentina no está en ningún otro lugar, porque sale a la calle, exige a los políticos"."El momento más importante es cuando podemos confirmarle a un familiar que encontramos a un ser querido", señaló el antopólogo forense, quien también remarcó el rol del EAAF "de aportar desde la ciencia y ponerle un criterio científico a lo que dice un testimonio".El Equipo Argentino de Antropología Forense fue postulado al Nobel de la Paz 2020 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) por su tarea en el ámbito de la ciencia aplicada "a conocer la verdad y colaborar con la justicia".El EAAF es una organización científica, no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 1984, y su creación fue alentada por los Organismos de Derechos Humanos del país para buscar, recuperar, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada del país entre 1974 y 1983, y también contó con el apoyo del antropólogo estadounidense Clyde Snow.El trabajo del Equipo tiene un alcance global, ya que trabajó en más de 60 países con víctimas de desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones actuales; narcotráfico; trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios; guerras y conflictos armados; accidentes y catástrofes.En marzo pasado el EAAF inició una campaña para localizar a familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, y de esa forma tratar de identificar a los más de 600 cuerpos recuperados que mantiene en resguardo en su sede ubicada en el predio de la ex ESMA.Hasta ahora, y desde 2005, los antropólogos, arqueólogos, médicos y genetistas que conforman el EAAF lograron restituir la identidad de unas 750 personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura.