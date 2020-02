Otro aniversario de la peña del tercer viernes

Con seguridad que aquellos jóvenes de 21 años que en 1952 eran dados de baja del Servicio Militar (más conocido como “la colimba”) no pensaban que 68 años después todavía seguirían encontrándose al menos una vez al mes. En realidad la historia de sus encuentros adquirió el carácter de serio compromiso un viernes, más exactamente el tercer viernes del mes de febrero de 1993. Cuarenta años después de atravesar las puertas del cuartel con la satisfacción del deber cumplido, cuando ya todos habían alcanzado la mayor parte de las metas que buscaron en cada una de sus vidas, fue que decidieron continuar sus esporádicas reuniones transformándolas en una cena mensual a la que no podían faltar. No se complicaron para bautizarse y fueron desde entonces la “Peña del tercer viernes”, aclarando siempre que eran “Clase 1932”.Este 19 de febrero del año 2020 se cumplen 27 años de aquel primer encuentro. En prolijo registro nos enumeran que en el transcurso de esa cantidad de años realizaron 324 cenas en 28 comedores distintos de esta ciudad. Claro que en el transcurrir de ese tiempo inexorablemente la vida se fue llevando a algunos de ellos; de los 14 amigos presentes en aquel primer mes hoy rodean la mesa donde se entrecruzan las historias, las anécdotas y los recuerdos Héctor Iribas, Hugo Bruno, Celso Viotto, Rogelio Blatter, Florencio Racca y Juan Imvinkelried. ¡Feliz aniversario “Peña del tercer viernes”! ¡Felicitaciones muchachos clase 1932!.