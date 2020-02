El Nodo de Rafaela comienza a transitar sus últimos días

Sabido era que con la llegada del gobierno de Omar Perotti, los distintos Nodos Regionales (hay 5 en toda la provincia) iban a "correr peligro". Al menos, así lo hizo saber su equipo de trabajo en campaña electoral y ahora, con dos meses de gestión, parece que se cumple la promesa realizada en su momento.

El Nodo Región 2 de nuestra dejará de funcionar en los próximos días. Algunos anuncian que será hasta el viernes 28 de febrero, mientras que otras voces aseguran que será hasta mediados de año, cuando se venza en contrato de alquiler que había firmado en su momento el Socialismo.

Desde hace un par de días a esta parte LA OPINION dialogó con allegados de la institución y pudo constatar que los 10 empleados que trabajan en el lugar ya fueron anoticiados de que ya existe una fecha de vencimiento del lugar. Esto sucedió el pasado martes 11 de enero, donde fueron exponiendo las condiciones y para que también vayas sabiendo de que van a ser reubicados en otras dependencias provinciales que tiene nuestra ciudad. "Nos avisaron que van a cerrar el Nodo, pero no nos dijeron cuando. Tampoco nos dijeron si van abrir otra dependencia más chica para que hagamos el mismo trabajo, o no", expresó un empleado a este Medio. Pero, de momento, siguen recibiendo gente que se acerca a realizar algunos trámites y los mismos se llevan a cabo con total normalidad: "no nos dijeron que dejemos de hacer los trámites", expresaron desde el recinto.

Vale mencionar que con la llegada del gobierno peronista, el Nodo Región 2 seguía realizando los mismos trámites que hacía con el gobierno Socialista, menos el de defensa del consumidor, que fue la única gestión que se dejó de realzar "con los nuevos dueños".



MOVIMIENTOS DE SALIDA

En la tarde de ayer, nuestro fotógrafo pudo retratar el momento exacto en el que parte del personal retiraba algunas pertenencias del lugar. En las imágenes se pueden ver a distintas personas cómo se llevan papeles y otras pertenencias en distintas cajas de cartón. Una imagen calcada a la de una persona cuando cambia de trabajo y se lleva las cosas de su escritorio.

Ahora llegará el momento de comenzar a reubicar a las 10 personas que todos los días realizan sus tareas en el lugar. Es por esto que comenzará un estudio o una especie de análisis de cada uno de los perfiles de estas personas, y ver donde "encajan" en las distintas dependencias de la provincia en Rafaela.

Según averiguó esta Redacción, los empleados terminarían en API, Registro Civil, Ministerio de Trabajo, IAPOS, Defensoría del Pueblo o la Regional de Educación. En ningún momento se mencionó, por ejemplo, el Hospital Jaime Ferré, que también depende de la provincia de Santa Fe.



AMABILIDAD EN EL TRATO

En todo momento, al llevar adelante nuestras averiguaciones, desde todos los sectores del Nodo, remarcaron la amabilidad y la comprensión de los representantes de la provincia a la hora de comunicar este tipo de decisiones. "Te imaginarás que nosotros veníamos preguntando desde diciembre qué iba a pasar con nosotros, y siempre nos dijeron que nos quedemos tranquilos y en todo momento nos explicaron los pasos a seguir", le dijo otro empleado a este Medio, recordando que la provincia ya sabía que le iba a poner un punto final al funcionamiento del lugar. "Los fondos para pagar el alquiler deben surgir de un ahorro en los gastos políticos, es decir no tienen que poner más plata sino usarla mejor por ejemplo cancelando varios contratos en el Centro Cívico de la Región 2 Rafaela. O bajar el monto de los contratos. Y si tienen que cerrar el Nodo que lo hagan", manifestaba en su momento el actual Senador nacional Roberto Mirabella, dando siguiendo la línea que Omar Perotti había marcado en su momento.

Por el momento no hay palabra oficial y al querer indagar, desde el Ministerio de Gestión Pública de la provincia fueron derivándose de unos a otros, sin tener aún la certeza del tiempo de vida que tiene un espacio que en su momento comenzó funcionado sobre la Ruta 34, y que desde hace un par de años está sobre la Ruta 70.