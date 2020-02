La inflación de enero fue 2,3%, la más baja desde julio pasado

El incremento más fuerte se registró en recreación y cultura, con un 5%, asociado con los mayores gastos por las vacaciones de verano. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas resultó ser el segundo con mayor incidencia en el nivel general de las distintas regiones con una variación mensual nacional de 4,7%.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La inflación de enero se ubicó en el 2,3%, el dato más bajo desde julio del año pasado y el primero de un mes completo bajo la administración de Alberto Fernández, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).El índice resultó inferior al 3,5% estimado en promedio por las consultoras dentro del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que mensualmente realiza el Banco Central.Casi en simultáneo con la difusión oficial, el Jefe de Estado hizo referencia al dato de enero y afirmó: "es auspicioso, pero no suficiente" y advirtió que se debe "ir con mucho cuidado".En diciembre pasado, la suba generalizada de precios se había ubicado en el 3,7% mientras que en julio se había recortado al 2,2%. .Luego de ese mes se inició un fuerte proceso inflacionario, motorizado por la devaluación generada tras las PASO de agosto y que encontró su pico en septiembre cuando llegó al 5,9%.En comparación con igual mes de 2019, el costo de vida acumuló en enero un incremento de 52,9%, indicó el organismo encargado de las estadísticas.Los rubros que más subieron en el primer mes del año fueron Recreación y Cultura con el 5,0% -por las vacaciones- y Alimentos y Bebidas con el 4,7%, el sector que más incidencia tiene en la población de menores recursos.En el caso de Alimentos y Bebidas, las subas más importantes fueron relevadas en carnes y derivados; infusiones, azúcar, dulces y golosinas.Los sectores que crecieron por encima del índice general fueron además: Restaurantes y Hoteles con el 4,2% y Bienes y Servicios Varios, 3,1%.Los que se ubicaron por debajo fueron: Transporte (1,5%); Prendas de Vestir y Calzado (1,1%); Vivienda, Agua y Electricidad (0,6%); Educación (0,5%) y Comunicaciones (0,1%).En cuanto a regiones, el Gran Buenos Aires tuvo un alza en el costo de vida del 1,9%, la menor de todas las relevadas por el organismo.La más alta la registró el Noreste con el 3,1%; seguido por las siguientes: Pampeana, Cuyo y Patagónica, todas con el 2,5% y luego el Noroeste, con el 2,4%.El sector Salud registró la variación con menor incidencia en el nivel general de las distintas regiones y una disminución del 2% a nivel nacional, producto del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica para retrotraer precios de diciembre.El de Vivienda registró una incidencia negativa en la región GBA y no así en el resto, producto del efecto del bono a los encargados de edificios incluido en las expensas de diciembre, informó el INDEC.Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una disminución del 1,3% en enero debido a que los precios de diciembre, a diferencia de enero, incluyeron la asignación extraordinaria y no remunerativa para trabajadores de casas particulares.ALIMENTOSCARISIMOSEl incremento de los alimentos durante enero duplicó el nivel de la inflación general en ese mes, con subas de casi 15 por ciento en artículos de primera necesidad. Según datos del INDEC, el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año se ubicó en 2,3%, lo que representó el dato más bajo desde julio del 2019.Por su parte, el rubro Alimentos y Bebidas mostró un avance de 4,7%, con fuertes ajustes en productos de consumo masivo. El kilo de azúcar tuvo un aumento de 14,7%, la carne picada común de 13,5% y la papa 13,2%. El yogur firme mostró un alza de 11,7%, el arroz blanco simple de 11,1% y el asado de 11%.El limón tuvo una variación de 10,6%, el pan de mesa de 10,4%, la lechuga de 10,1%, la yerba mate de 9,8%, la paleta de 9,2%, el tomate entero en conserva de 9,3% y el aceite de girasol de 8,7%. La Leche fresca entera en sachet de Litro subió 7,9%, el kilo de nalga 5,5% y las hamburguesas congeladas de cuatro unidades de 5,1%.