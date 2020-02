Otra marcha en reclamo de seguridad y justicia

“Desde aquella primera marcha a hoy lo más importante es que se sostiene el espíritu ciudadano de reclamar por lo que uno considera justo, el vivir en paz”, señalaron muchos de los participantes de la marcha de anoche bajo la consigna de “Justicia y Seguridad”.Con muchos padres de víctimas de la inseguridad en Rafaela se desarrolló esta nueva marcha en solidaridad con lo ocurrido en Santa Fe con el asesinato del operador de turismo, Hugo Oldani, esta semana.Muchas de las personas presentes anoche frente al Palacio Municipal, señalaban que “no se puede vivir con miedo a la hora salir a la calle, o pensar en que es un privilegio que no te maten en caso de que te asalten”. La caravana salió de la Plaza 25 de Mayo, y como en otras oportunidades, avanzó por Bulevar Lehmann frente a la Municipalidad para luego girar por Sarmiento y avanzar hasta Tribunales, desde donde continuaron hasta la Jefatura policial mientras se armaba un discreto operativo de tránsito.“Una nueva marcha con menos gente quizás, pero con el mismo reclamo y el mismo espíritu de saber que los ciudadanos tienen derechos y obligaciones y uno de los derechos es reclamar porque los cuiden y porque la ciudad en la que eligen vivir les garantice la seguridad”, dijo una vecina del barrio Villa Rosas.En tanto sobre el final de la convocatoria, los padres de víctimas de la inseguridad expresaron el dolor que sienten por el ser querido. “Rafaela no se guarden, salgan por justicia, nadie está exento de que te pueden matar a un hijo", dijo la mamá de una víctima en un accidente de tránsito.“Si hubiera más control estaríamos más seguros, es seguido las veces que me levanto a la madrugada y miro a los costados y me falta un hijo. Les doy gracias por estar acá y venir”, dijo el papá de Ema González, asesinado en Rafaela en noviembre pasado cuando estaba en el patio de su casa.La provincia de Santa Fe presenta una situación crítica en materia de seguridad. El caso de Gonzalo Glaría, quien murió el 31 de diciembre pasado tras caer de su moto y golpear contra un automóvil estacionado cuando perseguía a dos jóvenes delincuentes, agotó la paciencia. A partir de masivas movilizaciones, las autoridades locales y provinciales se ocuparon con mayor decisión de la problemática de la inseguridad y recién ahora se observan acciones en la calle con controles permanentes.El crimen de Oldani en Santa Fe y el de un taxista, ayer a la madrugada en Rosario, renovaron la indignación de los santafesinos que ganan la calle para dejar en claro su malestar ante quienes son los responsables de garantizar la seguridad.