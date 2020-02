Comienzan las negociaciones por el salario de los docentes

Finalmente llegó el día: a partir de las 11 horas, en el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se llevará a cabo el encuentro oficial entre el gobierno provincial entrante y los gremios docentes. La paritaria 2020 los pondrá cara a cara, por primera vez, a los actores implicados en discusión de salarios y condiciones laborales.Nadie asegura que en el primer cónclave se exponga una oferta económica puntual, ya que se parte de la base de la decisión de la administración Perotti de correr del foco la cláusula gatillo que sí formó parte de la negociación en las paritarias precedentes.La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (Ctera) y secretaria general de los docentes públicos santafesinos (Amsafe), Sonia Alesso, sinceró el clima que se vive dentro de las aulas: “hay malestar”, sostuvo, y agregó: “Amsafe se encuentra comprometida a defender el salario docente ya que no puede haber docentes con salarios que no cubran la canasta familiar. Reclamamos además la urgente mejora de condiciones edilicias”, indicaron desde el sindicato que nuclea a los maestros de escuelas estatales. Del otro lado estará la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, que seguramente encabezará la negociación que parece será bastante trabada.Además de los porcentajes de incremento salarial, en la agenda de discusión también están los temas vinculados a prestaciones de la obra social (IAPOS) y la problemática de salud laboral y los concursos pendientes.La posición de los funcionarios es clara: “La situación económica y financiera de la provincia es de emergencia”. Para saldar las diferencias con las que puedan llegar a encontrarse, mencionan la “apuesta por el diálogo”. Alesso fue comprensiva con el contexto, pero puso reparos en cómo se dieron a conocer las necesidades. Además, dijo entender cuál es el estado de la provincia y la situación del país (“no ignoramos el desastre que dejó el gobierno de Mauricio Macri”), aunque, sostuvo que “no puede ser es que las crisis las paguemos los trabajadores”.Lo concreto es que hoy se viene el "capítulo 1", de una miniserie que todavía no tiene definidas cuántas temporadas desarrollará.