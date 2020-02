Un cambio obligado y una duda contra Tigre

El ánimo por Alberdi es el mejor tras haber comenzado la segunda rueda de la Primera Nacional de buena manera, con triunfo, pero principalmente por lo demostrado en su primer partido. A pesar de los interrogantes que puedan abrirse con las lesiones de Nereo y Alderete. El equipo de Walter Otta se entrenó ayer por la mañana pensando en el primer viaje que tendrá en este 2020, que será visitando a Tigre en Victoria.Para visitar al ‘Matador’, este sábado a las 20:35 hs por la fecha 17 de la zona B, el DT tiene un cambio obligado y una duda.La primera variante, en relación al once inicial que paró vs Brown, será la salida de Reinaldo Alderete, lesionado en su rodilla derecha. En su lugar volverá a ingresar, como lo hizo ante el ‘Tricolor’, Emiliano Romero. La otra modificación sería la de un defensor, Stéfano Brundo o Maximiliano Paredes, en lugar de Denis Stracqualuris. Variante que también obliga a modificar el dibujo táctico: del 4-3-1-2 pasaría al 4-4-2.De esta forma el equipo sería con: Nahuel Pezzini; Paredes o Brundo, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Renso Pérez, Romero y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti.Los que completarán la lista de 18 convocados para viajar hoy, luego del último entrenamiento en la ciudad, son: Matías Tagliamonete, Franco Racca, Joaquín Quinteros, Enzo Copetti, Alan Bonansea y Stracqualursi.Tigre viene de perder 2-1 en su visita a Quilmes. El elenco que dirige Néstor ‘Pipo’ Gorosito no fue confirmado pero el DT podría repetir la misma formación titular que presentó ante el ‘Cervecero’.Un posible sería con: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Jorge Ortíz, Sebastián Prediger, Diego Morales y Juan Cavallaro; Marcelo Larrondo y Emanuel Dening.De local, en la primera rueda, disputó ocho encuentros de los cuales ganó 3, empató 2 y perdió los otros 3. Anotó 7 goles y recibió 6. Su goleador es Dening, con 5 tantos.