Desde hoy se exhibe en el Belgrano

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano ofrece para esta semana un importante estreno en su Espacio Autor. Se trata de la película biográfica “Judy”, que cuenta la última etapa de vida de la actriz Judy Garland.La impactante interpretación de Renée Zeelweger, quien se pone en la piel de esta leyenda del cine clásico norteamericano caída en desgracia, le ha hecho ganar los más importantes galardones como mejor actriz en la temporada de premios, entre ellos el Oscar, el del Sindicato de Actores, el Spirit Award, el Critics Choice, el BAFTA y el Globo de Oro.Este film, dirigido por Rupert Goold, nos lleva al Londres de 1968 cuando la protagonista de “Ha nacido una estrella” y “El mago de Oz” se prepara para una gira de cinco semanas de la que ya se han vendido todas las entradas. Durante su accidentada estancia en la capital británica, la actriz y cantante inicia una relación sentimental con Mickey Dean (Finn Wintrock), quien acabaría convertiéndose en su quinto y último marido.La misma se podrá ver desde hoy al martes, a las 22 hs, subtitulada, con una entrada general de 160 pesos.Además, continúa “Frozen 2”, la secuela animada que indaga en el origen de los poderes de Elsa y se expande hacia otros escenarios más allá de Arendelle.En esta segunda entrega de la historia de Disney, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven regresan en una nueva aventura otoñal. Elsa, se siente atraída por una misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano lugar. Junto a Anna, descubrirán un misterioso bosque del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos grandes secretos.Podrá verse en 3D y doblada, desde el viernes al martes, a las 20 hs. La entrada general tiene un valor de 160 pesos.Los días viernes 14, lunes 17 y martes 18 a las 18:30 h, en Espacio INCAA se estrena “Rumbo al mar”, la película póstuma que protagoniza Santiago Bal junto a su hijo Federico Bal.Dirigido por Nacho Garassino, este drama narra la historia de Julio, un hombre al que le queda poco tiempo de vida y decide emprender una última y épica aventura. Para ello, busca la ayuda de su hijo Marcos con quien lleva una relación distante. Su objetivo es ir en moto a conocer el mar, mientras en el camino irá cerrando algunas asignaturas pendientes.En tanto los días sábado 15 y domingo 16 a las 18:30 h, continúa la el film animado “El Patalarga”, dirigido por Mercedes Moreira y apto para todo público.En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramón descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe; y que es una bellísima persona. Juntos se aventurarán en la peligrosa misión de liberar al Patalarga del dominio tirano del intendente, en lo que será la aventura de sus vidas. Se enfrentarán solos a un mundo adulto que no los escucha, a un malvado intendente que tiene mucho que perder, y en el camino irán dejando atrás su infancia.La entrada general para ambas películas tiene un valor de 60 pesos y descuento a jubilados y estudiantes: 30 pesos.