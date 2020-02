"Llevamos el sostenimiento de la cláusula gatillo”

La negociación paritaria del sector público santafesino en este 2020 tendrá su primer encuentro hoy viernes 14 a las 11, momento en que se reunirán los representantes de la nueva administración provincial con los gremios docentes.La cláusula de actualización automática por inflación, -conocida como cláusula gatillo- ya no estará disponible en el menú de la negociación, en sintonía con lo sugerido por Nación; este será un punto relevante y discutido en la reunión de esta mañana.El delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, señaló que “desde enero estuvimos esperando como cada año una convocatoria anticipada, para tratar todos los temas relacionados con la educación con el gobierno provincial en la mesa paritaria. Siempre uno entiende que se demore este trámite, pero hay que considerar que nosotros después tenemos que analizarlo con nuestras bases, no es que nos sentamos a esa mesa paritaria con los miembros paritarios y se resuelve en ese momento, sino que tenemos que tomar la información, bajarla a las bases, para que luego en cada una de las escuelas determinen si aceptan o no las propuestas que se emanan de esa reunión”.Después de recibir la convocatoria, Amsafe dio a conocer un comunicado en el que expresó que la entidad "se encuentra comprometida a defender el salario docente, ya que no puede haber docentes con salarios que no cubran la canasta familiar. Reclamamos además la urgente mejora de condiciones edilicias; así mismo es urgente resolver los temas vinculados a prestaciones de la obra social Iapos y la problemática de salud laboral y los concursos pendientes", subrayó la nota.“Nosotros a esa mesa paritaria igualmente llevamos lo que es el sostenimiento de la cláusula gatillo, porque es un mecanismo, una herramienta que hemos conseguido en paritaria, se ha votado en asamblea y nos permitió no perder tanto poder adquisitivo en relación a la inflación. Igualmente nosotros manifestamos siempre que el poder adquisitivo se pierde de todas maneras porque la canasta básica total y otros servicios y bienes no alimentarios, se dispararon mucho más que la inflación y en relación a eso nosotros hemos perdido poder adquisitivo”, dejó en claro Oesquer.En relación a este tema, Adrián Oesquer informó que las titularizaciones tienen resoluciones firmadas en acta paritaria 2019, donde queda pendiente la titularización de nivel inicial, primario y especial que ya tiene fecha para el 27 y 28 de febrero para tomar posesión el 2 de marzo en el inicio del ciclo lectivo. También explicó que queda pendiente un cronograma con fechas para lo que es el traslado de secundario, que ya se hizo la selección de vacantes, para informar a los docentes que han optado por un traslado, si fue otorgado o no. Después faltaría llevar a cabo el concurso de titularización para secundaria.