“Hay que entender que el tema de la minoridad es serio”

La inseguridad es sin lugar a dudas un problema que tiene causas diversas y en donde en los últimos tiempos los menores no punibles, están en el ojo de la tormenta.Por un lado la ciudadanía exige cambio de leyes, pero por otro lado el sistema fracasó ya que esos menores, -hoy autores de muchos delitos violentos- vieron vulnerados sus derechos por parte de un Estado que no los protegió y que hoy con el problema encima no logra encontrar soluciones de fondo.No hay presupuesto para crear nuevas instituciones acordes a los desafíos que se presentan hoy, con un tema como el de las adicciones que juega un papel preponderante en todo lo que sucede. A su vez los institutos que existen “no sirven” o al menos por los resultados eso parece.La concejal de Cambiemos, Alejandra Sagardoy, a la hora de analizar esta temática tan compleja y transversal a muchas áreas y niveles de gobierno, dijo: “cuando nos reunimos con los legisladores nosotros le planteamos la falta de institutos para abordar el conflicto de muchos menores, y asintieron respecto a que es una realidad la falta de estas instituciones y la falta de recursos económicos para crearlas, pero eso ya debería ser una decisión de los legisladores hoy, porque si venimos discutiendo y discutiendo las leyes y si los menores tienen que ir a un instituto o aplicar programas socioeducativos y no hay recursos, entonces vamos a parar la pelota y no prometemos en campaña cosas que no vamos a poder hacer”, dijo de manera enérgica la edil.Además en relación a estos planteos sostuvo que “seamos sinceros y empecemos por lo que nos falta, empecemos por los institutos y después vamos a las leyes o los institutos que tenemos que no son muchos, los adecuados para lo que necesitamos hoy. Pongámonos los pantalones largos los legisladores y empecemos a discutir lo que es serio; hoy necesitamos instituto para los menores”.Sagardoy planteó las urgencias en medio de estadísticas que demuestran que cada día hay más menores no punibles en conflicto con la ley y en la mayoría de los casos afectados por las adicciones. “Si realmente queremos que se rehabiliten, si realmente queremos recuperar a una generación, porque después nos llenamos la boca hablando de los niños, las niñas y los adolescentes y realmente no nos preocupamos, cuando nos sentamos en la banca ya fue”, sostuvo la concejal radical.La concejal manifestó la gravedad del problema de la minoridad y señaló que “me parece que es serio el problema que tenemos y si no lo enfrentamos como corresponde el problema grave que tenemos con los menores de edad, va a ser muy difícil que realmente tengamos respuestas favorables”.La edil radical informó que está planificando diferentes encuentros con especialistas en minoridad y funcionarias que trabajan en la problemática.“Dentro de poco tenemos una reunión con la secretaria de desarrollo humano, Miriam Villafañe con quien ya estuve hablando y con la responsable local de la secretaría de la niñez y adolescencia en Rafaela, Jorgelina Donati, también para trabajar este tema. Además estamos en contacto con un grupo de abogados a los que ya le formulamos una invitación para que nos reciban, que están trabajando con menores que tienen problemas con la ley penal, creo que uno está tratando de informarse, de ver cómo nosotros desde el Concejo podemos colaborar y ayudar con esta problemática que realmente afecta a todos los rafaelinos”, finalizó Sagardoy.