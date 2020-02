“Estamos dando una lucha contra el hambre”

“Estamos poniendo el mayor esfuerzo, la mayor coordinación, con un objetivo central: dar la lucha contra el hambre. En ese sentido, el mandatario argumentó: “El hambre debe dejar de ser una cuestión presente en la Argentina y, en particular, en la provincia de Santa Fe”, expresó Perotti en el marco de la entrega de la tarjeta alimentaria en Rosario, punto de partida en la provincia de Santa Fe.De recorrida en el Galpón 13, donde se lleva adelante la actividad, el gobernador de la provincia resaltó además que “este tiene que ser el inicio de una discusión mucho más alta en el marco social, que permita que la gente pueda, no sólo dar un paso adelante para conseguir una buena alimentación básica, sino que vaya generando una buena cultura de la alimentación”.Asimismo, destacó “la coordinación entre Nación, provincia y municipio, para cubrir todos los detalles posibles, para que la gente pueda realizar un trámite ágil, para que pueda llevarse no solamente la Tarjeta, sino también buena información de cómo usarla, qué alimentos son los recomendados, cómo enriquecer una buena alimentación, y las recomendaciones sobre cómo preparar esos alimentos: leche, carne, fruta y verdura”.“Esta acción -amplió Perotti- permitirá también la movilidad de productores locales que estarán presentes en las distintas ferias itinerantes, acercando sus productos a quienes tienen la Tarjeta, garantizando poder de compra. Y ese poder de compra que da la Tarjeta es el que va a generar mayor actividad económica en cada localidad. Y si combinamos eso con los Precios Cuidados nacionales y con los Precios Santafesinos, vamos a ver cómo la gente se beneficia, cómo la rueda empieza a funcionar”.Y finalizó: “El chico que esté bien alimentado es alguien que va a rendir mucho mejor en la escuela, que va a estar mucho más motivado, y ahí nos adentramos en otro tema central: cuidar desde la edad más temprana y tener a todos los chicos en la escuela. Esto es fundamental, desde la sala de 4 años hasta completar el secundario. Tenemos que ser la provincia que no deje un solo chico fuera de la escuela en la edad que corresponda”.