El comercio rafaelino aumentó sus ventas

Llega un nuevo día de los enamorados y muchas parejas de nuestra ciudad deciden "hacer algo diferente"; sorprender, agasajar o simplemente disfrutar. Y para eso, acuden al regalito, típico, que envuelve lo que significa la otra persona en este día.Tal es así que en Rafaela se ha notado la llegada de este 14 de febrero. "Tengo reservas llenas. Durante los días previos fue aumentando y para mañana -por hoy- ya no me queda más lugar", le dijo el dueño de un importante restaurante a este Medio, sosteniendo que la gastronomía puede ser un buen aliado para los enamorados.Además, hay que remarcar que las mesas en todos los bares y restaurantes de la ciudad, hoy, son para dos, por lo que la capacidad de clientela aumentó en muchos lugares.Por otro lado, los locales de chocolates, bombones e inclusive el local que vende solamente golosinas ayer comenzaron a vender un poco más que en los días previos y esperan, como pasa siempre, que hoy se venda un poco más, teniendo en cuenta que muchos salen a realizar un regalito de último momento.La otra particularidad de este día, es que los obsequios son menores. No quiere decir que el rafaelino no gaste (ya que por ejemplo una cadenita o un reloj, por mencionar algún regalo típico, tiene su precio), sino que regala cosas pequeñas. Las flores, por ejemplo, tuvieron su repunte este jueves, teniendo en cuenta que los negocios más reconocidos de la ciudad se prepararon con promociones y otras particularidades del día.La presidenta de Paseo del Centro, Florencia Muriel, le dijo ayer a LA OPINION que hubo un aumento en las ventas y que los comerciantes no descartaban que este viernes el movimiento iba a ser mayor.Por último, los locales que venden lencerías se mostraron muy conformes con las ventas, teniendo en cuenta que muchas mujeres decidieron "estar bellas", según expresó una comerciante, en este día tan especial.De acuerdo a los datos recabados, el 41% de las mujeres prefiere ropa; el 37%, perfumes; y el 22% restante, flores, cosméticos o dulces. Mientras que para los hombres los regalos ideales serían ropa -para un 31%-, perfumes -un 24%-, y un 27% preferiría elegir su regalo. Las opciones para ellos se completan con dispositivos electrónicos y dulces.