Cruces entre Cristina y el FMI por la deuda

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner reiteró ayer sus críticas al FMI por la supuesta violación de su estatuto a través del préstamo que le otorgó a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, luego de que el organismo negara su acusación y ratificara que no puede haber una quita sobre la deuda del país."Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer", expresó la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un artículo del Convenio Constitutivo del FMI para respaldar sus declaraciones del pasado sábado en Cuba.La dirigente había acusado allí al organismo de violar su estatuto por haber concedido un préstamo a la Argentina en medio de una fuga de capitales y consideró que, en consecuencia, el FMI debe aceptar una quita sobre la deuda.El vocero del organismo, Gerry Rice, aseguró este jueves -sin nombrar a la ex mandataria- que "no hubo violación de las reglas del FMI" y reiteró que sus estatutos le impiden al organismo multilateral de crédito aceptar una quita, lo que fue reflejado por distintos medios con el título "El FMI le respondió a Cristina Kirchner".Frente a ello, la vicepresidenta replicó una de esas notas periodísticas y seguidamente publicó un artículo del Convenio Constitutivo del FMI, que indica que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".De esta manera, la ex mandataria subió la apuesta en medio de las gestión del Gobierno del presidente Alberto Fernández para reperfilar la deuda que el país tiene con el FMI, que envió el último miércoles una misión a la Argentina.Pese a las declaraciones de la vicepresidenta en Cuba, el vocero del FMI aseguró que mantienen un diálogo "constructivo" con el Gobierno y Fernández aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia que la intención de su administración es conseguir "más plazo" para pagar, sin hacer mención a una quita.