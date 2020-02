Economistas creen que el país marcha hacia el default

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Tras el discurso ante Diputados del ministro de Economía, Martín Guzmán, creció la impresión entre los economistas de que el gobierno se encamina a una nueva cesación de pagos de la deuda.El economista Luis Palma Cané advirtió ayer que Guzmán "dio una clara y evidente señal de que vamos al default", ya que al pronosticar que no habrá superávit fiscal hasta 2023, el país "no va a pagar absolutamente nada" hasta ese año."Según la propuesta que hizo Guzmán la Argentina no está en condiciones de pagar los vencimientos. En ese caso es clara y evidente señal de que vamos a un default", enfatizó.Según Palma Cané, el jefe del Palacio de Hacienda brindó ante los legisladores "un discurso político con varios mensajes: el principal fue que no se puede evitar el déficit fiscal por lo menos hasta 2023"."Por lo cual, si además de eso suponemos y asumimos que cómo el mercado no nos va a financiar absolutamente nada, es evidente que el mensaje es: no tenemos superávit fiscal hasta el 2023, no tenemos otra fuente de financiamiento, prepárense porque lo que vamos a pedir es no pagar absolutamente nada hasta como mínimo el 2023’", alertó.A su criterio, "o hay una prórroga de los vencimientos, o hay que declarar en cesación de pagos. Y sabemos todo lo negativo que puede ser una situación de default, que de llegarse, sería la novena en la historia argentina".El economista advirtió que "se abre una negociación poco amigable para los mercados, sobre todo porque la única manera de pagar es con crecimiento, pero a esta altura del partido no existe ningún plan económico de crecimiento"."Otro tema que llamó mucho la atención fue el mensaje de Guzmán que atrás de todas estas medidas hay un proyecto económico y que está todo pensado. Entonces, ¿porque no lo ponen arriba de la mesa?", se quejó.También dijo que el ministro de Economía "insiste con que el FMI es responsable de la crisis de la deuda. Eso no ayuda" para negociar con ese organismo.Por su parte, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que Guzmán brindó un "discurso de cabotaje" en el Congreso, y aseguró que en el exterior "están esperando un sendero fiscal real"."Lo de ayer fue de cabotaje, es lo habitual que sucede cuando un ministro va al Congreso y tiene que salir airoso de las preguntas que le hacen. ¿Creen que después va a ir a negociar la deuda con ese discurso? Esa es otra historia", sostuvo el ex presidente del Banco Nación.Para Melconian, el Gobierno tiene un programa económico "históricamente ochentista, peronista, que implica la compra de dólares con emisión de pesos para honrar las obligaciones con los acreedores".En ese sentido, explicó: "Con la lágrima del comercio exterior y de las exportaciones, tenés que llevar a cero la dolarización y el turismo. Y la columna vertebral de eso es el cepo, el equilibrio basado en la presión fiscal. Y el grano de la deuda, que es un foco de emisión que no querés tener.Mientras tanto, das la batalla de querer revitalizar el peso y toda esa historia. Y ahí arrancás".Melconian consideró que Guzmán le dijo a los diputados que "con suerte, habrá equilibrio fiscal antes del final del mandato (de ALberto Fernández). Honestamente, el mundo externo –a quien no está dirigido esto, que es de cabotaje puro– está esperando un sendero fiscal real. Nadie seriamente trabaja con un sendero alternativo cuando ves los componentes del Fisco".Para el ex funcionario del Gobierno anterior, el Presupuesto Nacional de este año "está a merced de la deuda y el programa monetario está a merced del roll over. Guzmán hizo una muy buena diferenciación entre pesos, dólares y FMI. Da la impresión que el Gobierno con la deuda en pesos quiere seguir con el roll over en el mercado".Además, advirtió que "el traspié con el Bono Dual va a continuar con el resto de la deuda en pesos por un tema de magnitud. El monto de deuda en pesos (a reperfilar) en la Argentina es como querer bañar a un elefante en un bañadera en una casa. Ahí tenés un problema".En tanto, el economista José Luis Espert consideró "muy poco serio lo de Guzmán. No puede ser que un economista supuestamente profesional se siga prestando a este juego de psicópatas que propone la clase política argentina", dijo Espert en declaraciones a Radio Rivadavia.Aseguró, además, que "la deuda pública se sanciona en el Congreso, no nace de un repollo. Son los diputados y senadores quienes sancionan los niveles de deuda que el Estado va a contraer" en el exterior.Y se quejó: No puede ser que la misma gente que sanciona la ley después se haga la distraída y se rasgue las vestiduras diciendo que no van a pagar". ."Lo de ayer fue absolutamente patético y una falta de respeto a la gente que tiene dos dedos de frente. Los tipos que sancionan los niveles de deuda, son los mismos que se quejan por los costos sociales que habrá por pagar la deuda", insistió.