De Vido y Boudou exigen una reforma constitucional

BUENOS AIRES, 14 (NA). - En medio de la polémica en torno a los "presos políticos", el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido organizó un encuentro junto a un grupo de dirigentes kirchneristas para pedirle al gobierno de Alberto Fernández una reforma de la Constitución Nacional.Entre los dirigentes que apoyaron el pedido de reforma constitucional aparecen Amado Boudou -que se encuentra detenido en Ezeiza-, Gabriel Mariotto, Roberto Feletti, José María Olazagasti y Fernando Esteche, entre otros.La reunión se llevó a cabo en la casa del ex funcionario de Néstor Kirchner, ubicada en Zárate, donde se encuentra detenido con un dispositivo electrónico de control por la causa de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.Tras el encuentro, los concurrentes hicieron público un comunicado que lleva el nombre "Restaurar los valores de la Constitución de 1949 para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria", en el que remarcan que esa Carta Magna "representa la historia de nuestro país" ya que se trata de "la máxima expresión de la voluntad popular constituyente puesta al servicio de los intereses de la Nación y de su pueblo".En se sentido, proponen "restaurar la vigencia de los principios básicos de la CN49 a través del debate masivo de los derechos que plantea" y avanzar "hacia nuevas reformas aún más profundas y acordes a las necesidades y a los tiempos que tenemos por delante"."No es posible ejercer plenamente los derechos individuales, sociales, culturales de las y los trabajadores en un país dependiente que no ejerce su soberanía económica y política", indicaron."La derrota del macrismo no implica la derrota del neoliberalismo en la Argentina. Este presente no da lugar para más fracasos ni nuevas crisis", señalaron.Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández busca dejar de lado la discusión en torno a los presos políticos, lo que considero un debate "semántico" que tiene que esperar a que primero se solucionen otros problemas más prioritarios.En esa ocasión, a través de Twitter, De Vido le respondió al primer mandatario: "Lamento molestar al Presidente con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su Jefe de Gabinete (NdE: Santiago Cafiero). Creo que está nombrado por decreto".