Colón recibe a Racing y Unión visita a Patronato

Racing intentará hoy aprovechar el envión anímico luego de la épica victoria ante Independiente en el clásico y buscará entrar en zona de Copa Libertadores cuando visite a un Colón que necesita ganar por el promedio en un partido válido por la fecha 20 de la Superliga.El encuentro se jugará a partir de las 21:10 en el estadio Brigadier Estanislao López, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.Colón se encuentra en la puerta de la zona de Descenso, por lo cual tiene la obligación de quedarse con los vitales tres puntos y para ello el técnico Diego Osella pretendía repetir el mismo once que viene de empatar sin goles en su visita a Defensa y Justicia.Patronato de Paraná está obligado a conseguir una victoria para mantener la ilusión de permanecer en la máxima categoría cuando reciba a Unión, en el partido con el cual se abrirá la vigésima jornada de la Superliga.El encuentro se jugará a partir de las 19:00 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, será controlado por el árbitro Silvio Trucco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable FOX Sports Premium.17:35 Huracán vs Aldosivi, 19:40 Atl. Tucumán vs Argentinos, 19:45 Central vs Gimnasia, 21:50 Talleres vs San Lorenzo.19:40 Lanús vs Newell's, 19:40 River vs Banfield, 21:50 Central Córdoba vs Boca.19hs Estudiantes vs Defensa, 21:10 Independiente vs Arsenal. Postergado: Vélez vs Godoy Cruz (miércoles 4/3, a las 19hs).Matías Ibáñez; Christián Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Nicolás Delgadillo, Lautaro Torres, Fernando Luna, Lautaro Comas; Cristián Tarragona y Gabriel Ávalos. DT; Gustavo Álvarez.Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Javier Méndez, Jalil Elías, Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado o Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Walter Montoya, Marcelo Díaz, Leonel Miranda, Matías Rojas; David Barbona y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.