Más de 9.000 estudiantes en los cursos de articulación

La UNL recibe este año a más de 9.600 aspirantes que se sumaron a las más de 140 carreras que componen la propuesta académica. De ese total, un 60% son mujeres y un 40% hombres.Cabe señalar que la cifra de 9.600 inscriptos que comenzaron sus trayectorias académicas en febrero de 2020 supera a la del año anterior, que fue de 7.830 ingresantes, según datos brindados por la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida.A comienzos de febrero arrancó el dictado de la segunda edición, denominada Intensiva, de los Cursos de Articulación en todas las Unidades Académicas, sedes y Centros Universitarios de la UNL.Cabe recordar que los cursos de articulación son un requisito académico de carácter obligatorio y no eliminatorio. Los ingresantes deben realizar cuatro cursos de articulación, dos generales comunes a todas las carreras y dos disciplinares, que varían según la carrera elegida. Los mismos ponen énfasis en las dificultades propias de la iniciación a la vida universitaria e intentan favorecer un buen ingreso tanto en lo que respecta a los aspectos académicos como a los propios de cada campo disciplinario.En tanto, el pasado lunes 10 de febrero se puso en marcha la Experiencia piloto 1000/2020, una instancia del Ingreso que propone un trayecto diferenciado, a modo de experiencia piloto, con una duración de tres semanas de cursado intensivo. El programa instrumenta acciones tendientes a redefinir y repensar el sistema de pasaje del nivel secundario al universitario en la UNL. De la experiencia participan alrededor de 1.300 estudiantes y abarca las siguientes carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería en Agrimensura (FICH); Licenciatura y Profesorado en Química, Químico Analista, Ingeniería y Licenciatura en Materiales, Ingeniería en Alimentos y Licenciatura en Física (FIQ); Licenciatura en Economía (FCE); Ingeniería Agronómica (FCA); Profesorado y Licenciatura en Letras y Profesorado en Matemáticas (FHUC); Licenciatura en Trabajo Social y Abogacía (FCJS); Medicina Veterinaria (FCV).El rector de la UNL, Enrique Mammarella, recorrió junto a autoridades de las distintas Unidades Académicas y de la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico las facultades de Veterinarias, Ciencias Agrarias, Ingeniería Química, Humanidades y Ciencias, Ingeniería y Ciencias Hídricas, Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas y Sociales, con el objetivo de dar la bienvenida a los 1.300 estudiantes que forman parte de la Experiencia piloto 1000/2020.En cada visita, dirigiéndose a las y los ingresantes, Mammarella recordó que “la Universidad Nacional del Litoral es una de las 57 universidades públicas del país y la cuarta en alcanzar los cien años"."Esta universidad tiene una lógica de construcción, de trabajo y de ser propia que la hace diferente al resto. El ingreso a la universidad implica un quiebre, un cambio de pensamiento, de paradigma y de actitud de trabajo”, señaló. Y advirtió: “en la universidad son libres y a esa libertad tienen que saber administrarla. Al inscribirse en la universidad decidieron dejar de estudiar por otros para estudiar por sí mismos, pudieron empezar a proyectar el sueño de ser el profesional que quieren y la vida les cambió, les dio total libertad para decidir todos los días qué hacer, cómo y cuándo hacerlo”.Sobre la comunidad de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores que compone la UNL, el rector destacó: “Buscamos que sean distinguidos fuertemente por cuatro cualidades que queremos que se hagan carne en ustedes también. Primero está la inquietud de preguntarnos, de no esperar que nos digan las cosas y que las clases sean un ida y vuelta con sus docentes. A la verdad no la tenemos ninguno de nosotros. Entonces esa verdad, si existe, la vamos a construir. Esa es la base de una universidad científica. Otra de nuestras características es el inconformismo: siempre queremos cambiar la realidad. Esto nos lleva a otra cualidad, tenemos que ser emprendedores. Hay que tener una actitud de comprometerse, de hacer que las cosas sucedan. También tenemos que participar, queremos ese compromiso con ustedes, con sus familias y con la sociedad”.“Entiendan que la formación de profesionales no es individual sino colectiva. Que ustedes se conviertan en los profesionales que quieren ser, va a ser un logro de la sociedad, que va a tener más profesionales tratando de cambiar la realidad de nuestro país. Formamos parte de una vida en sociedad, nos preocupa lo colectivo y parte de este cambio en el ingreso tiene que ver con construir una sociedad, una república de estudiantes, como dice nuestro Estatuto, y con el espíritu de que todos somos estudiantes porque, como somos inconformistas e inquietos, seguimos estudiando a lo largo de toda nuestra vida”, determinó Mammarella.Al igual que en 2019, la carrera que más aspirantes registró es Medicina, con 1.223 inscriptos, de los cuales el 71% (869) son mujeres y el 29% (354) hombres, en su mayoría provenientes de las provincias de Santa Fe (803) y Entre Ríos (361).Le siguen Abogacía; Bachiller en Ciencias Económicas; Arquitectura y Urbanismo; Licenciatura en Trabajo Social; Licenciatura en Obstetricia; Ingeniería en Informática; Licenciatura en Nutrición, Medicina Veterinaria y Licenciatura en Terapia Ocupacional. Por su parte, el Instituto Superior de Música suma 270 nuevos inscriptos divididos entre las 35 carreras que allí se dictan.Carreras como Abogacía, Medicina Veterinaria, Bioquímica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual y Licenciatura en Administración de Salud se destacan por contar con más mujeres inscriptas.Del total de inscriptos, el 69% son oriundos de la provincia de Santa Fe -tanto de la ciudad de Santa Fe como Santo Tomé, Recreo, Esperanza, Rafaela, Sunchales, Ceres, San Guillermo, Margarita, Nelson, Villa Minetti, Malabrigo, San Justo, San Cristóbal, Tostado, Avellaneda, Reconquista, San Javier, Gálvez y San Carlos, entre otras- y 1.819 (21%) de Entre Ríos.También llegaron estudiantes de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego.Asimismo, la UNL recibió a estudiantes extranjeros oriundos de Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos e India.