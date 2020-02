Panorama Político

LOS COSTOS DELA POLITICAEl reconocido economista Roberto Cachanosky criticó duramente el gasto público y en particular de la política mediante un tuit donde muestra los desorbitantes números que se manejan en la Argentina. El experto mostró que del presupuesto de $ 255.109.931 que tiene el Concejo Municipal de Vicente López, "el 97% se destina a gastos en personal". Planteó que "son 24 concejales. Costo promedio por concejal es de $ 885.798 mensuales. Hay 3.000 municipios. Y dicen que el gasto en política no influye", explicó en sus redes.El editor del Informe Económico Semanal y activo tuitero, anteriormente había hecho una comparación que sorprendió e indignó a varios de sus seguidores. El economista puso en números y comparó los presupuestos oficiales para la Ciudad de Buenos Aires y para Madrid. La capital argentina cuenta para 2020 con un presupuesto de $ 327.083 millones, esto es algo así como 7.269 millones de euros, en tanto que la capital española dispone de 4.828 millones de euros. Agrega que ambas ciudades tienen una población similar. Según el autor, la diferencia de casi 2.000 millones de euros para gastos de CABA es injustificada.Luego el economista explicó que el presupuesto de senadores corría por similar suerte. "Cada senador vale 171.000 euros mensuales en la Argentina contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España", consignó.Por cierto, Cachanovsky fue tendencia ayer en Twitter por su fuerte contrapunto con el legislador K, Carlos Heller, durante el programa A Dos Voces que se emite por el canal de cable TN.LEY DE NECESIDADPARA GOBERNAREl proyecto de ley de Necesidad Pública que el gobernador, Omar Perotti, remitió el viernes pasado a la Cámara de Senadores ingresó formalmente en la sesión de ayer, que presidió la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y fue derivado a seis comisiones. El Mensaje del Poder Ejecutivo que declara el estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la Provincia, hasta el 30 de junio de 2021, fue derivado a las comisiones de Desarrollo Social; de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; de Seguridad Pública; de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales y Legislación General.¿Y ahora cómo sigue? Al menos dos semanas insumirá el análisis en cada una de las comisiones donde el peronismo tiene mayoría como para darle despacho y dejar todo listo para el tratamiento en el recinto. El deseo del Gobierno del rafaelino es que el último jueves de febrero o al menos el primer jueves de marzo se trate y se apruebe para que luego sea enviado a Diputados, donde se prevé la batalla de las batallas legislativas. En realidad, si el Frente Progresista no afloja con su postura, entonces no habrá ley puesto que cuenta con 28 de los 50 escaños. El PJ no cuenta ni siquiera con una decena para dar pelea.UNA NUEVA GUERRADE LOS RELATOSPrimero se hizo famoso el Relato K, una forma de mirar la realidad argentina en la que ponderaba las acciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A medida que se forjó una grieta, surgió y se consolidó un anti relato K que luego se tradujo en un Relato M, que a partir de las ideas duránbarbistas buscaron mostrar las cosas buenas de la administración de Cambiemos.Salvando las distancias, se trata de mirar el vaso siempre lleno cuando está en nuestras manos y de denunciar que está medio vacío cuando lo tienen "los otros".Ahora en Santa Fe se acomodaron en cierta forma dos relatos, el de los que gobernaron 12 años con la herramienta del Frente Progresista -básicamente socialistas, con algunos radicales- y ahora el del peronismo, incipiente aún. Los primeros admiten que entregaron una Provincia con las cuentas resentidas por la crisis económica pero que no está fundida, como definen los peronistas que alertan sobre un apocalipsis santafesino si es que la Legislatura no aprueba la ley de necesidad pública de un conjunto de emergencias.Dicen desde el gabinete de Perotti que sin ley de necesidad no habrá fondos para municipios y comunas, para refuerzos alimentarios, boleto educativo gratuito, salud, seguridad y ni para pagar la deuda con las constructoras de obra pública que dejó el socialismo. Es decir, descontando que el Senado dará media sanción al proyecto, si Diputados finalmente no lo trata -como en diciembre- entonces la Invencible Santa Fe habrá sido vencida, o la Gigante Santa Fe se transformará una ínfima provincia. Si no hay ley... no llegamos a abril.Los socialistas exigen al Gobernador que comience a trabajar, que tiene las herramientas para hacerlo. El mandatario provincial mantiene un perfil bajísimo, apenas se deja ver una vez al día en alguna actividad de relativa importancia o protocolar.La fórmula del Gobierno provincial es acumular consensos de las instituciones de la sociedad civil, de municipios y comunas y de organizaciones sindicales y empresarias para aislar a los diputados del Frente Progresista, quienes a su vez al menos hasta el momento rechazan aprobar al proyecto bajo el argumento de que otorga superpoderes al Gobernador.En los próximos días se resolverá para qué lado se inclina la balanza.MAS SEGURIDAD,MEJOR JUSTICIALa sociedad rafaelina se movilizó a partir del Caso Glaría. Fue necesario una muerte para disparar la acción colectiva en las calles y que los resortes del poder público comiencen a dar respuestas. Ahora en Rafaela se observan operativos por aquí y por allá. En buena medida se debe a la preocupación de autoridades municipales, provinciales, legisladores locales y provinciales, funcionarios judiciales y otros ante la avalancha de críticas en su contra por tanta liviandad, puesto que la polémica por la falta de seguridad discurría en el plano de la política mientras que el ciudadano sufría por los delincuentes. Bienvenidas las movilizaciones que acorralan a funcionarios y no les dejan alternativa que dar respuestas.