Londero ganó y aseguró un semifinalista argentino

El cordobés Juan Ignacio Londero se aprovechó ayer de una lesión del serbio Laslo Djere para remontar su partido de cuartos de final y asegurar presencia argentina en semifinales del ATP de Buenos Aires. En dos horas de un equilibrado juego en la cancha central "Guillermo Vilas" en el Lawn Tennis de Palermo, más allá del desenlace, el "Topito" Londero se impuso con parciales de 6-7, 6-2 y 6-1, para llegar por segunda semana consecutiva.Como Londero jugará frente al ganador del cruce albiceleste entre Guido Pella (27) y Facundo Bagnis (134), que jugaban anoche en el último turno, hay un argentino garantizado en semifinales. "Hacer cuartos de final dos semanas seguidas me da mucha confianza. Encontré mucho más la devolución, apreté mucho más y fue clave haber quebrado en el primer game del segundo set, para conseguir confianza", explicó.El argentino tuvo que remar para llevarse el pase a cuartos. En un primer set parejo, el serbio fue más contundente en el tie break y se llevó el primer parcial con gran personalidad. Sin embargo, al inicio de la segunda manga, el físico empezó a pasarle factura a Djere y el Topo no desaprovechó la oportunidad y emparejó el partido con un claro 6-2. Londero, que venía de vencer en la ronda inicial al eslovaco Filip Honransky, siguió con la iniciativa en el tercer set, donde su rival tuvo que ser atendido por problemas físicos en la zona del abdomen y, aunque decidió continuar, no pudo competir de igual a igual con el cordobés que cerró el partido con un 6-1, en poco menos de dos horas de partido.El Topo mostró carácter y un buen tenis ante la atenta mirada de Gastón Gaudio, capitán de Copa Davis de la Argentina, que lo tiene muy en cuenta para la serie ante Colombia (en Bogotá) el 6 y 7 de marzo. Londero, de 26 años, con su victoria se metió entre los mejores ocho del torneo y espera por su rival en cuartos. Los platos fuertes de la jornada llegaba en el tramo nocturno, cuando se producían los debuts de Pella y de Diego Schwartzman, segundo y primer preclasificados del torneo.