Atlético recibe a Timbúes y Ben Hur va a San Cristóbal

La fecha 11 de la Liga Provincial tendrá continuidad este viernes desde las 21.30 con el duelo de la zona D entre Libertad de Villa Trinidad y Atenas de Venado Tuerto. En este mismo grupo este viernes a las 21.30 se enfrentarán Atlético Rafaela vs. Timbúes en el Lucio Casarin. La Crema, que se mantiene invicto y ya está clasificado a los play offs, tratará de seguir sumando más puntos para quedarse con el "1" y de paso, tomarse revancha de la derrota que le propinó el elenco del sur provincial en la primera rueda. Además, hoy jugarán El Tala de Rosario vs. Gimnasia de Santa Fe. Tiene fecha libre Peñarol de Elortondo.Por su parte, en el grupo A, hoy, desde las 21:30 se medirán Racing de San Cristóbal vs. Ben Hur de Rafaela, que viene de caer como local ante el líder Independiente e irá en busca de una victoria que le permita estar entre los primeros 4 del grupo pensando en la clasificación a la siguiente instancia. Por otro lado, se medirán hoy Centenario de Venado Tuerto vs. Unión de Totoras y Cacu de Ceres vs. Sportsmen Unidos. El domingo a las 20:30 jugarán Independiente de Chañar Ladeado vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe.En tanto, en la zona B Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario recibirá esta noche a Unión de San Guillermo y también el viernes a las 21:30 Trebolense será local frente a Brown de San Vicente. El sábado a las 20:30 Argentino de Firmat recibirá a San Lorenzo de Tostado. Quedará libre Almagro de Esperanza.Y en el grupo C, hoy jugarán: Atlético Sastre vs. Central San Javier, Temperley de Rosario vs. Firmat Football y Alma Juniors de Esperanza vs. Atlético Tostado. Queda libre Provincial de Salto Grande.Independiente 19 puntos (9-1); Sportsmen 18 (8-2); Racing 16 (6-4); Ben Hur 15 (5-5); Centenario 15 (5-5); Cacu 13 (3-7); Rivadavia 13 (3-7) y Unión 11 (1-9).Argentino 15 puntos (6-3); Náutico 14 (5-4); Trebolense 14 (5-4); Brown 13 (5-3); San Lorenzo 12 (4-4); Almagro 12 (3-6) y Unión de San Guillermo 10 (2-6)Firmat 14 puntos (6-2); Atlético Tostado 14 (6-2); Alma Juniors 14 (5-4); Temperley 14 (5-4); Atlético Sastre 13 (4-5); Provincial Salto Grande 11 (2-7) y Central San Javier 10 (2-6).Atlético Rafaela 16 puntos (7-2); El Tala 15 (6-3); Gimnasia 14 (6-2); Timbúes 14 (6-2); Peñarol 12 (3-6); Libertad 10 (1-8) y Atenas 9 (1-7).