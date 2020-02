El "9" prepara el equipo

Este jueves, 9 de Julio llevó a cabo en el estadio la práctica formal de fútbol con vistas al encuentro del próximo domingo desde las 19:30 en el Germán Soltermam ante Brown de San Vicente, por la 3ª fecha y última de la primera rueda del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur, Zona 1.Luego de haber quedado libre en la jornada pasada, el León rafaelino sabe que debe hacerse fuerte en casa y lograr un resultado positivo, teniendo en cuenta que aún resta la resolución por parte del Consejo Federal por la protesta de puntos que realizó Libertad de Sunchales a raiz de una supuesta mala inclusión de Nahuel Speck, jugador juliense en la goleada del elenco rafaelino 4 a 0 ante el Cañonero en el inicio del torneo. En este sentido, luego de que no se le rechazara dicha acción al club sunchalense, la dirigencia juliense tiene tiempo hasta este viernes para realizar el descargo y presentar, nuevamente los trámites y explicar otra vez la situación del jugador, que previo al inicio del torneo había sido habilitado por el propio CF. Por este motivo, el club ha decidido no utilizar a Speck para el siguiente encuentro, donde el "9" tendrá la obligación de sumar para seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia -clasifican los dos primeros de esta zona de 3- y ante un rival que también viene de golear a Libertad, que tendrá fecha libre, el último fin de semana en su estreno en el certamen en condición de local.En cuanto al probable equipo, Marcelo Werlen analiza varias opciones para sustituir al ex Atlético, entre ellos el ingreso de Gerónimo Astrada como marcador central para que Andrés Velazco pase a ser el lateral izquierdo de la defensa, o bien que tengan su posibilidad, por ese sector, Sebastián Acuña o Martín Albertengo o Agustín Tosetto. En cuanto al resto, y en base al buen rendimiento ofensivo mostrado en el Placido Tita, no habría modificaciones, con lo cual el probable 11 inicial rojiblanco sería con Marcos Cordero; Maxi Martinez, Flavio Diaz, Velazco y Astrada o Albertengo o Acuña o Tosetto; Guillermo Funes, Maxi Aguilar, Cristian Sánchez y Luciano Pogonza; Gastón Monserrat y Brian Noriega. Igualmente, al DT le queda el entrenamiento de este viernes para definir el equipo.