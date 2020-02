Matías Godoy firmó con el Dinamo Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por El ceresino selló ayer su vínculo con la entidad croata y luego fue presentado ante la prensa local. El domingo podría darse su debut oficial.

FOTO TWITTER DINAMO ZABREB PRESENTACION. El ceresino firmó su contrato y ya se puso la casaca del elenco croata.

Después de haber viajado sobre el cierre de la semana pasada hacia Europa, y tras dos meses de negociaciones prácticamente con muchas idas y vueltas en el medio, finalmente este miércoles el delantero ceresino Matías Godoy firmó su vínculo con su nuevo club, el Dinamo Zagreb de Croacia, donde el ahora ex delantero de Atlético jugará en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre de este año a cambio de 300.000 euros. El juvenil de 18 años, quien se destacó en los últimos tiempos en las selecciones nacional sub 15 y sub 17, donde en esta última categoría disputó el año pasado el Mundial de Brasil donde convirtió 3 goles en 4 partidos, firmó su contrato y luego fue presentado ante la prensa local con la camiseta del elenco croata, recordando que el club tiene una opción de compra de Godoy por 1.500.000 euros en caso de que el futbolista pueda cumplir algunos objetivos personales.

El Dinamo Zagreb es el actual y cómodo líder de la primera división del fútbol croata, y no de los equipos más importantes de ese país. Con 5 victorias consecutivas y 53 puntos en 21 partidos, le lleva 12 unidades a su clásico rival, el Hadjuk Split. El elenco que conduce B. Bjelica ganó 17 partidos, empató 2 y perdió 2, con 40 goles a favor y 8 en contra y tiene como objetivo clasificar a la próxima edición de la Champions League, ya que en la edición actual quedó eliminado en la fase de grupos. El próximo domingo, el Dinamo estaría visitando a Osijek, donde podría darse el debut oficial de Godoy.