El FMI inicia la revisión de las cuentas públicas Nacionales 13 de febrero de 2020 Redacción Por "El FMI también es responsable por la crisis de deuda y económica que Argentina está viviendo hoy", enfatizó el ministro Guzmán.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó ayer a la Argentina para auditar las cuentas públicas y mantener reuniones con el Gobierno con el fin de analizar la marcha de la política económica.

Tras mantener contacto informal a lo largo de las últimas semanas con la administración del Frente de Todos, los representantes del organismo permanecerán en el país hasta el 19 de febrero.

Fuentes del Gobierno indicaron a NA que se concretarán reuniones de trabajo a lo largo de los próximos días y anticiparon que habrá un comunicado oficial tras la finalización de la estadía del FMI. También destacaron que hay buen ánimo entre las partes, el cual es incluso mejor que lo esperado por los mercados, luego de que en las últimas horas predominara la cautela por el anuncio del Ministerio de Economía respecto de la postergación hasta el 30 de septiembre próximo del pago de capital del bono dual AF20.

La llegada de la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kosack, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu, coincidió con la jornada de exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados sobre los alcances de la renegociación de la deuda externa.

Además de seguir de cerca el proceder de Guzmán ante legisladores, los representantes del FMI también van a mantener encuentros con autoridades del Banco Central y AFIP.

Analistas estimaron que, durante durante la visita de este mes, el Gobierno presentará un plan para luego concretarse la votación del FMI en marzo respecto de la posibilidad de implementar un nuevo programa, alineado con las expectativas de la nueva administración argentina.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó días atrás que brindará apoyo a su par Alberto Fernández, al asegurar que podía "contar" con él. La intención de la Argentina es llegar a un acuerdo a finales de marzo por la renegociación de la deuda por US$ 44.000 millones con el FMI.



GUZMÁN: "CRECIENTE

ENTENDIMIENTO"

Guzmán destacó que "hay un creciente entendimiento mutuo" en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al exponer en la Cámara de Diputados sobre la posición argentina en el inicio de las negociaciones con los acreedores, en el marco de una sesión informativa especial, el funcionario afirmó que "esta es una crisis en que todas las partes tienen responsabilidad, la Argentina, el FMI y los bonistas, que decidieron apostar a un modelo que fracasó, cobrando una tasa más alta de la que deberían para cubrirse por si la cosa iba mal".

"El FMI también es responsable por la crisis de deuda y económica que Argentina está viviendo hoy", enfatizó el ministro.

En ese marco, recordó que el organismo multilateral impuso condicionalidades que el Gobierno de Mauricio Macri aplicó al pie de la letra, como la aplicación de un programa de austeridad y contracción monetaria que finalmente no contribuyó a la capacidad de pago del país. "(El crédito del FMI) no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país sino para pagar deuda y para financiar la salida de capitales", se quejó.