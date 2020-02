"Esperemos que prime en la Legislatura la racionalidad" Locales 13 de febrero de 2020 Redacción Por "Nos interesa que a los santafesinos les vaya bien y para eso le tiene que ir bien a cada municipio y comuna del territorio", dijo Freyre. El funcionario provincial resaltó la necesidad de que "siga primando el diálogo y la construcción”.

FOTO SCS JOSE LUIS FREYRE. El funcionario se refirió a las propuestas para los santafesinos.

El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, indicó: “Nosotros entendemos que este es un momento muy crítico, muy difícil de la Argentina, y de la provincia en particular, y hoy más que nunca los dirigentes tienen que encontrar puntos de acuerdo para resolver los problemas cotidianos de la gente. Esperemos que prime en la Legislatura la racionalidad, que no haya ninguna postura mezquina, porque fundamentalmente lo que tiene que importar son las acciones o propuestas para los santafesinos".

"Como bien dice el gobernador Omar Perotti, nos interesa que a los santafesinos les vaya bien y para que a los santafesinos les vaya bien, le tiene que ir bien a cada municipio y comuna del territorio de la provincia, y les va a ir bien si están los recursos para obras, educación, desarrollo productivo; y el paquete de medidas del proyecto de Ley de Necesidad Pública lo que tiene, ni más ni menos, es un respaldo mínimo, básico, de recursos para poder afrontar lo que viene", indicó el funcionario, y agregó que “la situación actual de los municipios es muy delicada, la mayoría han declarado una situación de emergencia económica o de desequilibrio financiero, fundamentalmente porque a algunos les está costando sostener los sueldos, hay otros que han tenido que restringir los servicios".

Asimismo, Freyre señaló que "a los intendentes y presidentes comunales les interesan las obras en sus territorios, mejorar la vida de su gente, pero los recursos municipales hoy por hoy no alcanzan para hacer obras, las tienen que hacer con la provincia. Pero para eso, la provincia tiene que tener los recursos", y hoy "la realidad de la provincia tiene que ver con cubrir la deuda", sostuvo José Luis Freyre.

“Para que haya obras, boleto educativo gratuito, la seguridad que nos merecemos los santafesinos, claramente hay que tener un acuerdo básico entre todos los dirigentes, quienes tenemos que dar el ejemplo a la comunidad", finalizó el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional.