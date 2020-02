Una gran oportunidad para nuestra región Locales 13 de febrero de 2020 Redacción Por La educación es la salida a la profunda crisis y la puerta de entrada a la construcción de una nueva Nación.

Por Gustavo Segnini *



En épocas donde los grandes titulares del apocalipsis ordenan nuestras preocupaciones, donde las noticias, arteramente direccionadas, se reiteran una y cien veces casi en forma de tormento, donde nuestros indicadores de “mejor vida” son el tipo de cambio, la versión y marca de teléfono móvil a la que accedemos, a cuanto cerró la bolsa (donde pocos juegan), el riesgo país ¿se medirá alguna vez el riesgo niñez?, en fin.., espejos donde intentamos mirarnos y no vemos nada más que miseria humana.

En estos tiempos y como diría Fito Páez:

En tiempos donde nadie escucha a nadie

En tiempos donde todos contra todos

En tiempos egoístas y mezquinos

En tiempos donde siempre estamos solos…



Suceden grandes cambios que pasan frente a nuestros ojos y que no vemos ni apreciamos como deberíamos.

Tal vez la noticia más importante de este inicio de siglo para nuestra región sea la creación de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) el 3 de Diciembre de 2014 mediante la Ley N° 27.062 sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación.

Otra universidad pública para Rafaela, libre y gratuita. Un hito tan importante como lo había sido la instalación en Rafaela de la UTN.

Al respecto, vale la pena recordar que en el año 1972 se crea la Comisión Pro-Desarrollo de Rafaela, integrada por representantes de entidades intermedias, sindicales, legisladores, empresarios, comerciantes y docentes, quienes convocados por el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, llevan adelante las gestiones definitivas, que dan como resultado final que, el 23 de mayo de 1972 en instalaciones de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Guillermo Lehmann -actual EET Nº 460 - comience a funcionar el Anexo Rafaela de la Facultad Regional SANTA Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.



¿Qué significa tener una Universidad pública en Rafaela? Sin dudas una oferta de FUTURO para nuestros jóvenes, poder estudiar cerca de los afectos, del terruño, cerca de nuestras empresas.

La gran oportunidad de estudiar, para todos y todas, sin distinción, hacer concreto el deseo tan repetido de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Los que habitamos por estos pagos y ya peinamos canas, vemos como una nueva ventana de futuro se abre y genera esperanzas.

Tenemos la oportunidad de acceder a la riqueza principal del siglo XXI, el CONOCIMIENTO.

No tenemos otro camino que transformar nuestras materias primas en productos de alto valor agregado y nuestra región tiene las dos cosas fundamentales: Materia prima y Conocimiento.

Las exportaciones de conocimiento de Argentina en poco tiempo estarán muy cerca de las de rubros tradicionales.

Las relativas a la economía del conocimiento alcanzarán en 2019 los US$6300 millones.

Se prevé generar 215.000 nuevos puestos de trabajo y eso multiplicaría las exportaciones hasta los US$15.000 millones para 2030. Esto, sin tener en cuenta el impacto indirecto que el crecimiento de estas empresas generaría en su cadena de valor.

Por otra parte, la “innovadora oferta de la UNRAF” permite complementar la gran oferta académica de Rafaela con opciones de carreras, tecnicaturas, diplomaturas y otras alternativas enfocadas en los nuevos desafíos, del futuro que se avecina, con nuevos roles a cumplir en las empresas.

Hoy con más de 2.000 alumnos(aproximadamente el 2% de la población de Rafaela) la UNRAF nos plantea un gran desafío a los empresarios:

- ¿Estamos cambiando nuestras empresas para entender los nuevos tiempos que se avecinan?

- ¿Estamos pensando en crear nuevas empresas con un fuerte componente de innovación y con jóvenes profesionales con una visión muy diferente a la nuestra?

- ¿Entendemos que invertir en nuestra región en las nuevas tecnologías es darle una oportunidad inmensa a los que vienen detrás?

- ¿Nos acercamos a la UNRAF para ofrecer nuestro apoyo en lo que requieran?

Hoy como una gran síntesis de la contradicción en la cual vivimos, la UNRAF no tiene lugar para alojar a sus alumnos, mientras miles de metros cuadrados están vacíos en nuestra ciudad.

La buena noticia es que la UNRAF ya comenzó a crear su Campus en la Ruta 34 frente al cartel 3D de Rafaela ¿premonitorio?

Algunas preguntas interesantes para hacernos:

- ¿Sabrán sus autoridades, profesores, alumnos y demás habitantes de esa fábrica de futuro, que son protagonistas de uno de los hitos más importantes -desde el punto de vista estratégico- de nuestra región?

- ¿Estaremos los empresarios a la altura del desafío de tener nuevos profesionales disponibles para innovar y generar una nueva ola de empresas que generen trabajo de calidad y alto valor?

- ¿Podremos crear un puente permanente entre las empresas y las universidades más allá de las experiencias de las pasantías o acciones de baja intensidad?

- ¿Podremos crear un pensamiento estratégico entre la academia y las empresas que nos permita jugar en las grandes ligas mundiales?

- ¿Lograremos entender de una vez y para siempre que la educación es la gran inversión y de que ninguna manera se la puede evaluar como un gasto?

- ¿Estaremos con la mente y el corazón alineados para entender la fabulosa importancia de los docentes y la necesidad que sean valorados como corresponden y ellos a su vez dignifiquen esta vital profesión?

Tenemos una gran oportunidad, la educación es el principal factor de cambio, es el camino a una nueva sociedad educada y libre.



(*) El autor es fundador de la empresa TRON Software de Rafaela,