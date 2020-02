Fin de semana a pleno con Jesús Fernández Información General 13 de febrero de 2020 Redacción Por TIZA Y KARBON

Mañana, viernes 14, el espacio cultural Tiza y Karbón recibe por primera vez al artista Jesús Fernández. Oriundo de Salto, Uruguay, cuenta con una vasta trayectoria en el canto murguero, la gestión cultural y la docencia. Completan el fin de semana el sábado de micrófono libre y karaoke, y el domingo de Feria y Cine. Anuncian también talleres anuales.



Taller de canto de murga uruguaya

En el taller tratarán, entre otros, los siguientes temas: manejo de las diferentes voces de un coro de murga según registro, potencia y capacidad de modulación vocal, clasificación musical de los diferentes segmentos de un espectáculo de murga, ejecución vocal individual, por cuerda (pequeño grupo con mismas características vocales dentro de todo el grupo mayoritario) y su posterior amalgamiento en todo el coro, fundamento de técnicas vocales, manejo de la respiración, afinación y empaste vocal entre todos los componentes del grupo ya sea por cuerda o en un todo, integración del coro a los diferentes ritmos de murga en un espectáculo musical y formas de arreglar musicalmente al estilo de murga uruguaya.

El taller comenzará el viernes 14 a las 19 hasta las 20:30, y está destinado a músicos, integrantes de coro, profesores de música, estudiantes, arregladores corales, actores y público en general. No es necesario tener experiencia previa. Tiene un costo de $ 200. Informes e inscripciones llamando al 03492-15323563.

Asimismo, el mismo viernes a las 21, Jesús Fernández brindará un recital donde presentará su primer material como solista, “Buen día”, y también recorrerá un repertorio de canciones de murga históricas. La entrada para el recital también tiene un costo de $ 200 y se puede solicitar anticipada al 15323563 o comprar en puerta (capacidad limitada). Habrá servicio de cantina a precios populares.



Acerca del artista

El músico uruguayo es también compositor, productor, gestor cultural, arreglador coral, director de murga uruguaya y tallerista del género.

Ha integrado las murgas Falta y Resto, La Mojigata y Japilong (de estas últimas es uno de sus fundadores).

Es uno de los directores artísticos junto a Alejandro Balbis y Pablo Muiniz de Notimurga, reconocido micro-informe humorístico en la televisión argentina.

Dirige artísticamente el ciclo “TodoSonidos: Un espectáculo nunca visto”, espectáculos corales y musicales en la más absoluta oscuridad en el Teatro Ciego Argentino del Barrio del Abasto.

En 2014 y 2015 arregló, produjo y participó junto al Teatro Ciego de la opera-rock “El barrio en sus puños” de las Pastillas del Abuelo en la Trastienda club de Buenos Aires.

En 2016 con la Murga La Gran Muñeca obtuvo el primer premio en el Carnaval Uruguayo, en el 2017 el tercer premio y en el 2001 con Falta y Resto, el segundo puesto.

Con el disco “El Gran Pez” de Ale Balbis ha ganado muchísimos premios en Uruguay como en la Argentina con Las Pastillas del Abuelo y otros artistas.

En el 2019 lanza “Buen día” su primer disco solista, con muchos invitados como Tabaré Cardozo, Alejandro Balbis, Pitufo Lombardo, Luis Pescetti, Magdalena Fleitas, Maia Castro, Cristóbal Repetto entre otros y tiene la producción de Mateo Moreno exbajista de “No Te Va Gustar”.



Más actividades en el espacio cultural

El próximo sábado, 15 de febrero, desde las 21, está prevista una noche de micrófono libre y karaoke, con entrada libre y gratuita. Es una muy buena oportunidad para quienes deseen hacer sus primeras armas con el canto de manera recreativa. Se pueden llevar pistas grabadas en pen drive.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 16 habrá una doble propuesta: Feria de artesanos y emprendedores desde las 18, y la continuidad del Ciclo de Cine de Verano, que en febrero se titula “Chicas superpoderosas”. A las 20, se proyectará la comedia suiza “Las chicas de la lencería” (2006).

Sinopsis: Martha no ha podido superar la muerte de su marido y trata de encontrar un significado a su vida. Las partidas de cartas con sus amigas Lisi, Hanna y Frieda han perdido su alegría y se plantea realmente qué hacer con su vida. Una noche, se va a dormir pensando morirse. Pero el destino parece tener otros planes para ella. Preocupadas por Martha, sus tres amigas la convencen, a pesar de sus 80 años, de hacer realidad su sueño de ser modista. Es entonces cuando decide abrir una tienda de ropa interior femenina, moderna y con toques eróticos, dónde destacan los sugerentes diseños que ella misma imagina.

La entrada es libre y a la gorra y en todas actividades habrá servicio de cantina.

Inscripciones a Talleres de Yoga y Folclore.

Se informa asimismo que están abiertas las inscripciones para dos talleres anuales. Yoga (martes de 19 a 20) Costo: contribución voluntaria. Facilita: Karina López. Inscripción al tel. 15 641918. Folclore (miércoles de 20:30 a 22) Costo: $ 400 mensual. Facilita: Yahel Basano. Inscripción al tel. 15 594927. Para ambos talleres los cupos son limitados, se sugiere no demorar en las consultas e inscripciones. Más info en redes sociales: TizayKarbon.