Fondo de Inversión y Desarrollo: "apuesta para salvar a los tambos" SUPLEMENTO RURAL 13 de febrero de 2020 Redacción Por "Este fondo constituyó una fuerte apuesta para salvar a los tambos en emergencia, pero también para consolidar un modelo de desarrollo del sector tambero", expresó el diputado provincial Pablo Pinotti.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por unanimidad aprobó un proyecto presentado por el legislador Pablo Pinotti.

El mismo tiene como objetivo conocer las actuaciones realizadas por el Gobierno provincial en relación a su implementación.

Se memora que en el tramo inicial de su aplicación -2017-, permitió asistir a 1300 tamberos en situación de crisis.



LO SOLICITADO

Información acercada al Suplemento Rural de LA OPINION, permite conocer que la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto de Pablo Pinotti, a través del cual solicitó al Poder Ejecutivo que informe al cuerpo sobre las "las actuaciones relacionadas a la implementación del Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe", creado por la Ley Provincial Nº 13.622.

El citado Fondo se creó en marzo de 2017, tras la promulgación de la Ley 13.622 con un apoyo unánime de las dos cámaras legislativas.

Y su objetivo fue beneficiar a productores afectados por la emergencia hídrica de fines de 2016 y principios del 2017, mediante el otorgamiento de préstamos o asistencia financiera.



FUERTE APUESTA

"Dicho fondo constituyó una apuesta fuerte como política de Estado, no solamente para salvar a los tambos en emergencia, sino también para consolidar un modelo de desarrollo del sector tambero y del sector lácteo", enfatizó Pinotti.

Cabe destacar que la iniciativa aprobada solicita que se detallen "los préstamos o asistencias financieras otorgadas, consignando beneficiarios, montos, plazo de amortización y tasas, desde enero de 2018 a la fecha".



EL FONDO

El programa de asistencia financiera está compuesto por dos líneas de préstamos: una para el sector lechero y la otra para pequeños comercios del sector agropecuario e industrial.

Así las cosas, se conoció que los montos pueden ampliarse para poder destinar esta línea a la compra de silobolsas, para los productores agropecuarios e industrias afectadas dando una respuesta efectiva a este sector.



1300 TAMBEROS

Resulta interesante señalar que Pablo Pinotti recordó que "en el tramo inicial de su aplicación permitió asistir a 1300 tamberos en situación de crisis (una parte considerable en la estructura productiva en el sector lácteo). Todas las carpetas y listados de productores se hicieron en reuniones en diferentes comunas y frente a frente con los tamberos: así se fue construyendo la documentación".



TRANSPARENCIA EN

EL OTORGAMIENTO

Además, se llevó a cabo un trabajo territorial con los presidentes comunales y senadores, lo que permitió tener transparencia en el otorgamiento de esta línea de crédito extraordinaria por parte del Gobierno de Santa Fe.

"Es un programa único en el país para el castigado sector lácteo. Para nuestros productores es imprescindible que esta iniciativa se sostenga, se profundice y se complemente con otras medidas que beneficien a este sector productivo de nuestra Provincia", finalizó diciendo el legislador Pablo Pinotti.



LO QUE SE SUPO

EN FEBRERO 2017

En la sesión extraordinaria de la fecha (17-2-2017) la Cámara de Senadores de la Provincia otorgó media sanción –por unanimidad- al Mensaje 4534 del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se autoriza a constituir el "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe" con el objeto de apoyar el desarrollo productivo provincial mediante el otorgamiento de asistencia financiera y/o préstamos a productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de Santa Fe.

"Por un lado, se trata de un fondo de $ 400 millones conformados por $ 150 millones que serán aportados por la Provincia, y el resto por la Nación a través de un préstamo que deberá ser devuelto por Santa Fe a largo plazo.

"De no llegar ese dinero como prometió la Nación, la Provincia integrará el Fondo con recursos propios". Esto va a ser un crédito a tasa 0%, a cuatro años, con un año de gracia para productores no bancarizados, principalmente dirigido a tamberos.

"Además, se implementará otro fondo de $ 500 millones destinados a PyMEs bancarizadas, que recibirían el dinero en forma de créditos a tasas subsidiadas por la Provincia, del 13% anual, con un periodo mínimo de 6 meses de gracia; luego de una licitación que pretende buscar una agente financiero que los aporte.

"Se recuperará una herramienta financiera fundamental para la Producción".