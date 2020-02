Potenciar el ProHuerta para trabajar en proyecto Argentina contra el Hambre SUPLEMENTO RURAL 13 de febrero de 2020 Redacción Por Es la premisa del INTA, según lo dio a conocer su Presidenta, durante un acto realizado en el INTA Castelar al que asistieron Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), y Luis Basterra (ministro de Agricultura), funcionarios del Gobierno nacional.

FOTO INTERNET REUNIDOS. Luis Basterra, Santiago Cafiero y Susana Mirassou. FOTO INTERNET "BUENA ONDA". Se asegura que existe entre funcionarios del Gobierno, y la presidenta del INTA.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participará en el proyecto Argentina contra el Hambre mediante su programa ProHuerta, anunció recientemente la nueva presidenta de la institución, Susana Mirassou.

"Vamos a trabajar en el proyecto Argentina contra el Hambre. Necesitamos fortalecer y potenciar el programa ProHuerta, desde la institución y las provincias. Hay mucho que aportar para disminuir la pobreza", dijo la funcionaria al asumir en su cargo durante un acto realizado en el INTA Castelar al que asistieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

"Vamos a designar una mesa que trate los temas de la lucha contra el hambre y a mejorar el plan ProHuerta. El país necesita generar divisas, mejorar su desempeño exportador, para ocupar un lugar en el escenario internacional. Hay que trabajar en el desarrollo de las actividades en línea con el Ministerio, sus organismos hermanos y con el sector privado", dijo Mirassou, la primera mujer que preside el INTA.



SALIR ADELANTE

ES LA PREMISA

En tanto, Cafiero expresó "nosotros somos parte de un modelo que cree en la firme convicción de que los argentinos y argentinas podemos salir adelante. Pensamos que si somos capaces de reconstruir esos lazos con los tiempos necesarios, defendiendo las distintas velocidades, de una argentina que se pone en marcha, vamos a recuperarla".

En la ocasión, Susana Mirassou estará acompañada por Tomás Schlichter como vicepresidente, y entre los objetivos que se plantea el equipo están "poner en forma instituciones y programas o acciones que están contribuyendo a la lucha contra la pobreza y el hambre", sostuvo la mujer.



LA AGRICULTURA

FAMILIAR

Además, adelantó que le dará espacio a la agricultura familiar ya que "ha estado postergada", según dijo, y que "hoy no forma parte de una instancia máxima que es el INTA".

"Queremos hacer foco en el modelo ambiental, pero también vamos a incentivar a la investigación desde los distintos institutos para que mejore la situación del país en cuanto a la pobreza y el hambre. Necesitamos trabajar con las provincias. Hay mucho que aportar para disminuir la pobreza y mejorar la situación de las familias argentinas", afirmó Mirassou.

La funcionaria también planea fortalecer el INTA ya que, según ella, "está debilitado, deteriorado. Hay que hacer una serie de estructuras; se cerraron institutos", manifestó.



NEGOCIACIONES

EN MARCHA

Por otra parte, el ministro Basterra en diálogo con La Nación Rural se refirió al presupuesto con el que contará el INTA y aseguró que están mirando los números ya que están muy sujetos a las negociaciones externas.

"Sabemos lo que dijo el jefe de Gabinete porque el conocimiento permite mejores resultados para una lucha central, que es la lucha contra el hambre en la Argentina", afirmó.

En tanto, Mirassou confirmó que el presupuesto asignado al INTA es el mismo prorrogado del 2019 y que está en 8000 millones de pesos, pero que "gran parte se va en los salarios del personal".



LAS PRIORIDADES DE

NUEVA ADMINISTRACION

Entre las prioridades de la nueva administración del ente, según dijo la presidenta del INTA, están las políticas de género, diversidad y cultura que les permita involucrar a más mujeres en proyectos de prácticas de la organización. Otro de los temas de los que se habló fue la falta de agua que aqueja a los productores.

"En muchos lugares el problema es que no hay agua. Necesitamos fortalecernos en ese aspecto para tener acceso a los recursos. Tener proyectos especiales de acceso al agua. Con equipamiento a la escala pequeña de producción", dijo Mirassou.

"El INTA es quien lleva adelante la bandera de la extensión para que los productos se desarrollen. Buscamos mejorar la competitividad en los cultivos y la posibilidad de que en cualquier lugar de la Argentina quien decide y elige la producción agropecuaria, pueda llevarla adelante y que no sea un sujeto de acción social, sino que se persista en los agricultores. Que sean sujetos productivos", dijo Basterra.



NUEVA PRESIDENTA

DEL INTA

Se memora en esta oportunidad, que Susana Mirassou es ingeniera agrónoma (UBA), tiene un postgrado en Economía Agraria (FAUBA-INTA) y un doctorado en Ciencias Sociales (FLACSO). Ingresó al INTA en 1988 como becaria en el Instituto de Economía y Sociología Rural, y trabajó en Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad.

Y también, que desde 2007 a 2019 fue directora nacional asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación.