Por un plan de viviendas rurales aboga el cooperativismo nacional SUPLEMENTO RURAL 13 de febrero de 2020 Redacción Por CONINAGRO, entidad cooperativista del campo, reflotó su propuesta de la creación del ProCreAr Rural, para solucionar el problema de la vivienda en el sector agropecuario.

Con el objeto de impulsar el desarrollo y el arraigo de las economías regionales, CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), en 2018 presentó un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación, para crear un programa de viviendas que se debería denominar Pro Crear Rural, que apunta, además a activar la economía y desarrollar el campo.

Al respecto, Carlos Iannizzotto -titular de CONINAGRO- sostuvo que "en la actualidad no hay planes de vivienda rural, no hubo en el Gobierno anterior y podría ser una nueva modalidad para el Gobierno que comenzó en diciembre pasado su gestión".



PROBLEMA DE LA

VIVIENDA

La entidad cooperativista del campo CONINAGRO reflotó su propuesta de la creación del ProCreAr Rural para solucionar el problema de la vivienda en el sector agropecuario.

Recordó recientemente Noticias Agropecuarias, que durante 2018 CONINAGRO presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado al desarrollo de las economías regionales y en uno de sus artículos se menciona el arraigo como acción de afincarse en zonas rurales argentinas.



PROCREAR RURAL

En este contexto, la entidad ruralista propuso crear el ProCreAr Rural, que busca además activar la economía y el desarrollo del campo.

Al respecto, Carlos Iannizzotto sostuvo que "en la actualidad no hay planes de vivienda rural, no hubo en el Gobierno anterior y podría ser una nueva modalidad para el Gobierno que comenzó en diciembre pasado su gestión".



UN PROBLEMA

El problema de la vivienda urbana es el valor de la construcción, y la limitación en ubicación y costo de los terrenos.

"Es importante que exista una política habitacional para mucha gente que se desarrolla en el campo. La dignidad del trabajo tiene que estar acompañada de una vivienda familiar acorde al esfuerzo y al compromiso; estamos seguros de que se puede destinar crédito para la vivienda rural", dijo el presidente de CONINAGRO.

Y además destacó que "el problema de la vivienda urbana, es el valor de la construcción y la limitación en ubicación y costo de los terrenos. Mientras que en los sectores rurales la extensión y posibilidades de tierra se multiplican".

"Es importante destacar que la vivienda rural favorece la equidad territorial, promoviendo la ocupación del suelo provincial e impulsando el arraigo rural y desarrollo local. El arraigo, hoy es equivalente a vivienda, conectividad y educación rural", señaló finalmente el dirigente ruralista.