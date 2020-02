Francia amenazada ante la "invasión" de un gusano depredador argentino SUPLEMENTO RURAL 13 de febrero de 2020 Redacción Por Se trata del Obama nungara, una especie depredadora de los animales del suelo que pone en riesgo a la fauna del país galo.

OBAMA NUNGARA. Especie depredadora de los animales del suelo, que pone en riesgo a la fauna. OBAMA NUNGARA . El gusano carnívoro que "invadió" Francia.

Un equipo internacional dirigido por Jean-Lou Justine del ISYEB (Muséum National d’Histoire Naturelle, París, Francia) detectó la presencia de un nuevo gusano invasor en Francia, el Obama nungara,y no descartan que provenga de Argentina.

Como es el caso de otras especies, incluidos el gusano plano de Nueva Guinea, Platydemus manokwari, y los gusanos gigantes de Asia, que ya aparecieron en Francia, el origen de la invasión de Obama nungara probablemente se deba al comercio internacional de plantas, ya que tanto los adultos como las larvas pueden viajar fácilmente en macetas de plantas.



EN LA FRANCIA

METROPOLITANA

Sin embargo, en contraste con las especies previamente registradas que se encontraron solo en una parte limitada del país, el gusano Obama nungara aparece en un área que representa las tres cuartas partes de la Francia metropolitana.

De acuerdo a información brindada por Infocampo, los miembros de esta especie son depredadores de los animales del suelo, incluidas las lombrices de tierra.

Por lo tanto, son una posible amenaza para la biodiversidad de los animales nativos y la ecología del suelo, aunque el impacto ecológico aún no se estudió.



OCASIONALMENTE

EN OTROS PAISES

Hasta la fecha, la presencia de Obama nungara se registró ocasionalmente en varios países de Europa, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Italia y Bélgica.

Sin embargo, en ninguno de estos países se realizó un estudio sobre el alcance de su presencia.



SON 530 REGISTROS

LOS VERIFICADOS

Las observaciones en Francia, basadas principalmente en la ciencia ciudadana, incluyen 530 registros verificados recibidos de 2013 a 2018.

Los resultados muestran que la especie ahora está presente en 72 de los 96 departamentos de la Francia continental europea, un área que representa el 75 por ciento del país.

La especie es especialmente abundante en jardines a lo largo de la costa atlántica y la costa mediterránea.

Además, este estudio también incluye nuevos registros en Italia y Suiza.



TRES POBLACIONES

Los estudios moleculares muestran que Obama nungara tiene tres poblaciones: dos en Argentina y una en Brasil.

Solo una de estas poblaciones está presente en Europa, incluyendo Francia, España, Portugal, Reino Unido, Italia, Bélgica y Suiza.

La población de Brasil no llegó a Europa, así que Argentina es la única fuente de esta especie invasora en el Viejo Continente.



UNA POTENCIAL

AMENAZA

La extensa distribución de la especie y su abundancia local, combinada con su carácter depredador, hacen de Obama nungara una amenaza potencial para la biodiversidad y la ecología de los suelos en Europa.

Los autores estiman que es la especie más amenazante de todos los gusanos de su clase que invadieron esa parte del mundo.



OBAMA NUNGARA

Sobre el gusano, en Internet se encuentra lo siguiente.

La óbama o el gusano óbama (Obama nungara) es una especie de planaria terrestre de la subfamilia de Geoplaninae.

Es originaria de América del Sur, pero se ha introducido en Europa, donde es una especie invasora.

El nombre óbama (y el género Obama) se forma a partir del idioma tupí, a partir de las palabras óba (hoja) y ma (animal), en referencia a la forma del cuerpo del gusano.

El epíteto específico nungara también proviene del tupí y significa "similar, igual".