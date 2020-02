Un gran susto al caer del escenario Información General 13 de febrero de 2020 Redacción Por El cantante español, que ayer cumplió 71 años, ofrecía un recital junto a Joan Manuel Serrat. Minutos después de la caída volvió al escenario en silla de ruedas e informó que el recital sería suspendido.

El cantante Joaquín Sabina se desplomó ayer durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid, ante una platea a todas luces abarrotada y los servicios de emergencia se lo llevaron en camilla del lugar. Suceso que pese a lo aparatoso parece no revestir gravedad, pero que ha preocupado a los seguidores del artista en todo el mundo.

De acuerdo con medios españoles, el artista, que ayer cumplió 71 años, se cayó unos dos metros en el espacio que queda entre el escenario y el público. El incidente ocurrió a eso de las 21:15, hora local.

Minutos más tardes, el artista regresó al escenario en silla de ruedas empujado por Serrat. Se disculpó y explicó que el concierto sería cancelado porque se había lastimado un hombro. Y tuvo ánimo para bromear: “Estas son las cosas que me pasan en Madrid”.

“No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo”, agregó el músico tratando de compensar a su audiencia.

Los organizadores del recital confirmaron a medios españoles que el cantante no perdió el conocimiento en ningún momento y que en todo momento habló con el personal de emergencias que lo retiró en camilla. Antes de su reaparición, la organización había apagado las luces y anunciado por altavoz que el recital quedaba suspendido.

La caída ocurrió entre canción y canción, después de que Serrat cantase “Mis amigos” y ofreciese un discurso sobre la amistad. Después, Sabina salió y, mientras hablaba y caminaba por el escenario, se cayó.

El recital de ayer es parte de la gira “No hay dos sin tres”, la tercera que hacen juntos ambos artistas y amigos desde hace décadas.