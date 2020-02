Deciden postergar el Gran Premio de China Deportes 13 de febrero de 2020 Redacción Por COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS

FOTO AFP SHANGHAI. El trazado chino no recibirá por ahora al Gran Premio de Fórmula 1.

Tras semanas de rumores y falsos comunicados que se tomaron como oficiales cuando no se debería, la Fórmula 1 ha decidido pronunciarse sobre el Gran Premio de China, el cual debía ser la cuarta prueba de la temporada, el próximo 19 de abril.

El coronavirus que ha paralizado el país asiático ha obligado a la cancelación total o parcial de la práctica total de eventos deportivos, siendo extremadamente complicado el tránsito de personas, pues incluso algunos países habían adoptado medidas de cuarentena para individuos venidos de lugares de riesgo.

Liberty Media intentó atrasar el tomar una decisión tanto como ha sido posible, esperando ver la evolución del mencionado virus y la efectividad de las medidas de control que el país ha llevado a cabo, pero la proximidad de un evento logísticamente complicado, ha obligado a mover las fichas.

Así pues, la FIA y la Fórmula 1 han pedido de forma oficial al promotor del Gran Premio de China postergar el evento, que no es lo mismo que cancelarlo. Las partes interesadas no han hablado de fechas alternativas, pero sí de que trabajan estrechamente para elegir el mejor momento de la temporada sin que resulte traumático para el resto de los eventos, siempre y cuando la situación con el coronavirus mejores y deje de ser una amenaza para la población.

"El Gran Premio de China ha sido durante mucho tiempo una parte importante del calendario de la Fórmula 1, con muchos aficionados apasionados. La comunidad de la Fórmula 1 espera competir en China lo antes posible y desea al país lo mejor en este momento difícil", reza el comunicado oficial emitido ayer.



SOBRE VIETNAM

Por el momento, ni la Fórmula 1 ni la FIA han dicho algo sobre el Gran Premio de Vietnam, que debuta en el calendario y que tendría lugar justo antes del que ahora deberá reprogramarse en China, en una zona muy cercana al epicentro del virus.